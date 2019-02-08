Государство Февраль 08, 2019 | Автор : admin

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание с участием представителей винодельческих компаний. Как сообщили в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, был обсужден ряд вопросов, связанных с возможностями и перспективами развития сферы.

“Сегодня мы собрались, чтобы обсудить связанные со сферой проблемы и понять, как может развиваться сотрудничество правительства со сферой виноделия. Сегодня виноделие является одной из самых быстроразвивающихся отраслей в нашей стране, и тот факт, что обеспечено такое значительное присутствие, уже говорит о многом. Однако в целом, думаю, у нас есть проблемы с представленностью на рынках, и это, вероятно, связано не только с доступностью, но и с необходимостью увеличения объемов производства. Насколько я понимаю, армянское вино конкурентоспособно, с точки зрения цены и качества, но в некоторых случаях конкурентоспособность страдает из-за ограниченных объемов, потому что иногда большие партии становятся более привлекательными для потенциальных покупателей, чем более мелкие партии, особенно когда возникают проблемы с их периодичностью. В любом случае, вы лучше знаете проблемы сферы, и надеюсь, что мы сможем сегодня обсудить их во всех деталях”, — сказал премьер-министр Пашинян.

Было доложено, что в сфере виноделия в последнее время происходят положительные развития, которые также способствовали увеличению объемов экспорта. В частности, вместо 7 миллионов литров 2016 года производство вина в 2017 году в стране составило 9 миллионов 700 тысяч литров. В то же время объем экспорта составил 2,7 миллиона литров, что примерно на один миллион литров больше показателя 2016 года.

Затем представители компаний представили главе правительства свои проблемы, предложения и замечания. В частности, были обсуждены вопросы, касающиеся возможностей привлечения в сферу новых инвестиций, сроков возврата предоставляемых хозяйствующим субъектам субсидированных кредитов, экспорта, налогового администрирования, совершенствования законодательного поля, профилактики возникающих на виноградниках заболеваний, государственной программы по внедрению системы капельного орошения, а также деятельности и эффективности Фонда виноградарства и виноделия Армении.

Подводя итоги, премьер-министр Пашинян отметил, что правительство придает большое значение продолжительному развитию виноделия и готово периодически проводить подобные встречи для выявления существующих проблем и поиска решений. В контексте развития отрасли, в том числе профилактики заболеваний, премьер-министр подчеркнул важность использования и реализации научного потенциала Армянского национального аграрного университета. Никол Пашинян призвал представителей сферы в ближайшее время сгенерировать новые идеи и представить их правительству для совместной реализации. Коснувшись вопроса о дальнейшей деятельности фонда, глава правительства предложил представителям частного сектора организовать в ближайшее время обсуждения, чтобы понять эффективность структуры. Премьер-министр добавил, что в результате обсуждения будет принято соответствующее решение с учетом позиций всех заинтересованных сторон.