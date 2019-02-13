Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял участие в конференции “Новый формат государственно-общественного сотрудничества. Развитие инфраструктуры”.

Как сообщили в управлении информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра, в конференции участвуют губернаторы, сотрудники областных центров, общественные деятели, представители общинного экономического развития, представители Программы развития ООН в Армении.

Глава правительства выступил с речью на тему приоритетов правительства в сфере территориального управления и развития. Отметив, что залогом устойчивого развития Республики Армения является социально-экономическое развитие наших общин, он подчеркнул, что в общинах, где требуется забота и ежедневная работа, накопилось много проблем, но важно сначала определить параметры, в рамках которых мы можем представить себе повседневную и кропотливую работу.

Никол Пашинян коснулся принципов деятельности руководителей общин, как государственных чиновников. “Как правило, я не люблю группировки, особенно когда людей группируют по их работе или по принадлежности к той или иной группе. Я хочу сказать прямо сейчас. Я понимаю, что руководители общин в Армении очень разные, они различаются по тому, какой путь они прошли, мировоззрением, биографией, заслугами, но я должен быть честным и сказать, что образ или общественное восприятие лидера среднестатистической общины в моем восприятии и воображении таковы: что делает лидер общины, мэр или сельский мэр после избрания? На следующий же день в общинах начинается процесс перераспределения собственности, и очень быстро муниципалитеты превращаются в офисы по перераспределению недвижимости. Первым делом надо штабам, активистам штабов, тем, кто обеспечил голоса, предоставить места для кафе, магазинов, расширить земельные участки, и, конечно, не забывать о себе”.

Коснувшись темы улучшения инвестиционной среды в общинах, Никол Пашинян обратил внимание на любопытную закономерность: в любой общине самые значимые объекты принадлежат либо главе общины или его заместителю, либо их ближайшему окружению. “В общем, это удивительная реальность, и не только потому, что это так. Удивительно это и потому, что этот подход терпимо воспринимается публикой… Когда мы говорим о работе, повседневной работе, изменении качества работы и сути, это именно то, что я имею в виду. Я хотел бы очень четко заявить, что такой подход для правительства Республики Армения и народа Республики Армения не может быть приемлем. И я хочу четко заявить, что государственная служба не может и не должна восприниматься как бизнес-активность не только премьер-министром, не только министром, но и депутатом Национального собрания, а также главой общины или членом совета. Целью деятельности государственного чиновника является, прежде всего, умножение общественного обогащения, а не личного и группового. И я хочу констатировать, что в новой Армении нет таких явлений и не может быть продолжения таких явлений”, — сказал Никол Пашинян, отметив, что в своей деятельности правительство всемерно поддержит лидеров тех общин, которые пользуются доверием своих избирателей и готовы стать союзниками правительства в деле замены старой реальности новой реальностью, отметив, что это не может быть односторонним, это должно быть взаимно.

В качестве следующего важного аспекта сотрудничества правительства и общины премьер-министр подчеркнул последовательную работу по защите окружающей среды и экологической чистоте. “Недавно на одном из заседаний правительства я сказал, что рассмотрю значительные изменения в Республике Армения, когда нам удастся очистить Армению от мусора, ржавых автомобильных кузовов, ржавых будок. Это действительно та область, где правительство и органы местного самоуправления должны сотрудничать друг с другом.

Вы знаете, мы инициировали и 23 марта намерены провести в Республике Армения субботник революционного масштаба. Конечно, это не первый раз, когда проводится субботник. Последний раз, если я не ошибаюсь, правительство реализовало программу “Чистая Армения” два года назад, и это очень хорошая идея. Но теперь мы должны постараться не повторять ошибок или упущений, которые были при реализации этой программы. …Правительство приняло политику приведения Армении к самым высоким экологическим стандартам, что подразумевает не только экологическую совместимость с экологическими стандартами, но также важно, чтобы мы решали эту проблему и на уровне домашних хозяйств”, — подчеркнул премьер.

Далее премьер-министр коснулся нового распоряжения правительства, предусматривающего субсидии для развития экономической и социальной инфраструктуры общин. “Правительство также планирует в этом году выделить 10 миллиардов драмов на субсидии. К сожалению, в прошлом году система местного самоуправления не смогла освоить или представить соответствующие программы… В основном наш призыв и условие заключается в том, чтобы особое внимание уделялось инфраструктурам: водоснабжению, ирригации, дорогам и т.д., Конечно, еще раз говорю, не исключая других программ, которые будут направлены на активацию культурной и общественной жизни общин”.

Никол Пашинян подчеркнул, что в Республике Армения открывается очень важный этап, и роль каждого важна для его успеха. “Это очень важно зафиксировать. У Республики Армения нет пути назад, Республика Армения будет идти вперед и двигаться вперед очень быстрыми темпами. И всех тех лидеров общин, которые пользуются доверием своих избирателей, я приглашаю идти с нами, двигаться вперед и строить свободную, мощную и счастливую Армению”, — заключил премьер.