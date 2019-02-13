Культура Февраль 13, 2019 | Автор : admin

Картина “Спитак” Александра Котта получила главный приз III международного фестиваля “17 мгновений…” имени актера Вячеслава Тихонова. Об этом сообщили организаторы смотра, прошедшего в Подмосковье.

Киносериал “Частица вселенной” и фильм “Спитак” стали лучшими на III международном фестивале имени Вячеслава Тихонова “17 мгновений…”, — говорится в сообщении.

Картина Котта также была отмечена призом за лучшую режиссуру и наградой лучшему композитору — Сержу Танкяну, лидеру американской рок-группы System of a Down.

Лента “Спитак” рассказывает о землетрясении, произошедшем в Армении 7 декабря 1988 года. Оно унесло жизни 25 тыс. человек и оставило без крова более полумиллиона жителей страны. В картине сыграли Лерник Арутюнян, Эрмине Степанян, Александра Политик и другие. Всего в конкурсе в 2019 году участвовали десять фильмов из семи стран и десять сериалов. Возглавлял жюри смотра народный артист РСФСР, актер и режиссер Сергей Никоненко. В состав жюри вошли народная артистка России Наталья Варлей, актер Мартиньш Вилсон (Латвия), президент Благотворительного фонда творческого наследия Микаэла Таривердиева, директор Кафедрального собора в Калининграде Вера Таривердиева, а также телеведущий и кинокритик Андрей Смирнов.