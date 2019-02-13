Государство Февраль 13, 2019 | Автор : admin

Вице-спикер НС РА Ален Симонян ввел в обращение законопроект о внесении изменений в закон о лотереях, которым предлагает ограничить на территории Армении деятельность букмекерских контор.

Тем самым на территории Армении деятельность букмекерских контор будет ограничена. В то же время на газозаправочных станциях и в общественных местах будет ограничено проведение лотерей на автоматах. Эти инициативы были внесены на рассмотрение еще на предыдущем созыве НС, получили положительное заключение правительства, однако представители РПА воспрепятствовали обсуждению законопроекта в НС Армении”, — пишет он на своей страничке в Facebook.

Тем временем, злые языки муссируют слухи о том, что инициатива вице-спикера связана с тем обстоятельством, что букмекерским бизнесом занимается депутат НС, человек, весьма близкий к высшему руководству страны. Просто у вице-спикера, мягко говоря, не самые лучшие отношения с однопартийцем, посему и родилась данная инициатива. Но эту историю, которая, по всей вероятности, будет иметь продолжение, муссируют, повторимся, злые языки.