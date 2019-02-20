Государство Февраль 20, 2019 | Автор : admin

Как сообщил журналистам адвокат экс-вице-премьера Армена Геворгяна, Эрик Алексанян, на днях следственному органу будет сообщено, сколько времени потребуется стороне защиты на ознакомление с материалами дела.

Напомним, что 15 февраля Специальная следственная служба возвестила о завершении следствия по делу. В качестве обвиняемых проходят второй президент РА Роберт Кочарян, экс-начальник Генштаба ВС РА, экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Сейран Оганян и экс-вице-премьер Армен Геворгян. Юрий Хачатуров и Сейран Оганян обвиняются в свержении конституционного строя. Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя и получении крупной взятки. Армен Геворгян обвиняется в содействии свержению конституционного строя, получении взятки и отмывании денег.

Роберт Кочарян находится под арестом, Сейран Оганян отпущен под подписку о невыезде, а Юрий Хачатуров отпущен под залог. В отношении Армена Геворгяна суд не избрал меру пресечения.

Материалы уголовного дела по событиям 1 марта 2008г. в Ереване состоят из 76 томов.