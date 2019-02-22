Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху — Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик — провели 20 февраля в Ереване встречи с руководителями Армении. Так, с министром иностранных дел РА Зограбом Мнацаканяном, согласно сообщению МИД РА, обсуждались вопросы, рассмотренные на последних встречах в рамках процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Посредников интересовали подробности встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Давосе в январе. Зограб Мнацаканян подтвердил подходы Армении в вопросе мирного урегулирования конфликта, а также важность создания атмосферы, способствующей урегулированию. Собеседники обменялись мнениями о дальнейших шагах в рамках процесса и встречах.

Премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с международными посредниками отметил важную роль сопредседателей МГ ОБСЕ как формата, имеющего международный мандат на посредничество в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр Армении представил подробности неофициальной встречи с президентом Азербайджана в январе в Давосе. Собеседники обменялись мнениями о формировании соответствующей атмосферы для процесса урегулирования, обозначили дальнейшие шаги. Была отмечена важность выполнения договоренностей для соблюдения режима перемирия.

По словам главы МИД Армении, именно ознакомление с деталями встречи Пашинян-Алиев в Давосе стало целью нынешнего визита посредников. “Последняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась в Давосе, и визит сопредседателей был направлен на подведение итогов встречи, ознакомление с ее итогами и шагами, которые мы сделаем вместе для продвижения к мирному урегулированию”, — сказал Зограб Мнацаканян. В этом контексте вполне естественно, что из Еревана, как сообщила журналистам пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, сопредседатели отправятся в Баку.

Арцах, судя по всему, остался за рамками нынешнего визита медиаторов. Хочется надеяться, явление это временное, ибо сопредседатели буквально нащупывают возможности реанимации переговорного процесса по карабахскому урегулированию, застопорившегося после внутриполитических изменений в Армении. И тут уже возникают конкретные вопросы. В частности: на основе каких принципов может быть возобновлен переговорный процесс; намерен ли Ереван в этой связи выдвигать новые предложения, отвечающие, в отличие от Мадридских принципов, предусматривающих серьезные территориальные уступки армянских сторон, способные буквально “взорвать” регион, интересам Арцаха и Армении; будет ли Армения последовательно добиваться восстановления полноценного формата переговоров, то бишь возвращения Арцаха в переговорный процесс. Глава МИД Арцаха Масис Маилян убежден, что для достижения этой цели два армянских государства должны четко распределить роли и полномочия в процессе мирного урегулирования и что скоординированные шаги Еревана и Степанакерта в этом направлении позволят создать предпосылки для возвращения Арцаха за стол переговоров.

С другой стороны, хотелось знать, собираются ли международные посредники, ратующие за формирование атмосферы доверия, предпринять конкретные шаги по воплощению в жизнь механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта и расширению мониторинговых полномочий личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Это позволило бы юридически закрепить существующее в некотором смысле затишье на границах Арцаха и Армении с Азербайджаном, установившееся после короткого диалога Пашинян-Алиев на ногах в Душанбе в сентябре 2018 года, а также предотвратить возобновление широкомасштабных военных действий в регионе, о чем грезит реваншистски настроенный и не склонный к компромиссам Азербайджан.

Странно, что посредники как бы “не замечают” отсутствие у Азербайджана склонности к каким-либо компромиссам и открытую подготовку к применению силы. Их почему-то больше интересует “новая ситуация в Армении”, которая вызывает у них непонятные ожидания. Так, действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, сообщив о намерении посетить регион нагорно-карабахского конфликта в первой половине марта, заявил, что после выборов в Армении существует новая ситуация, правительство получило сильный мандат, и с этим связаны ожидания. “Я хочу, чтобы мой визит помог определить, что можно ожидать, какие результаты. Наша цель помочь сопредседателям использовать новую ситуацию”, — отметил Лайчак на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Российский министр со своей стороны заметил: “Сопредседатели от России, США и Франции работают в тесном контакте. Они уже встречались с лидерами и главами МИД. Готовятся новые контакты. Учитывая, что новое правительство Армении совсем недавно сформировано, потребуется дополнительное время, чтобы понять, насколько интенсивно, насколько глубоко можно развивать процесс урегулирования на данном этапе”. Лавров вместе с тем добавил, что сопредседатели и ОБСЕ могут лишь содействовать созданию условий для диалога — решение может приниматься в прямом разговоре на прямых переговорах между сторонами.