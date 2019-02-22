Культура Февраль 22, 2019 | Автор : admin

Соучредитель и генеральный директор Ucom Айк Есаян посетил недавно музей Сергея Параджанова и предоставил смартфоны для реализации музейной аудиоречевой услуги.

Для нас было очень важно иметь аудиогида, потому что числа гидов нашего музея часто недостаточно, чтобы приветствовать всех посетителей в горячий сезон. Люди приезжали из дальних стран и жаловались, когда не могли услышать объяснения руководства в тот момент. Аудиогид доступен с 1 января. Хотя этот процесс был для нас незнакомым, замечательно, что он был реализован благодаря Ucom”, — сказал директор музея Сергея Параджанова Завен Саркисян.

С 1991 года музей гениального режиссера и художника представил свое наследие не только в Ереване, но и в разных странах мира. В музее организовано более 60 зарубежных выставок, вызывающих большой интерес к творчеству С.Параджанова. “К моему удивлению, сегодня я узнал, что музей открыт каждый день с 1 января по 31 декабря, и эта оцифровка является шагом вперед, чтобы каждый мог видеть, слышать и понимать, чем великий мастер отличался в советскую эпоху. Аудиогид поможет рассказать о наследии Параджанова на разных языках, что важно не только для армян, но и является системной ценностью мирового значения. Сохранение таких ценностей является приоритетом. Как вы помните, Ucom два года назад поддержал реализацию проекта “Великая Армения — 360 градусов”, благодаря которому были увековечены наиболее важные образцы армянского наследия Западной Армении, некоторые из которых, к сожалению, сохранились только в цифровом виде”, — сказал соучредитель Ucom и генеральный директор Айк Есаян.

Добавим, что Ucom технически поддерживает и предоставляет бесплатный доступ в Интернет ко многим культурным центрам, включая Национальную галерею Армении, территорию, прилегающую к храму Гарни, Центральную библиотеку имени Аветика Исаакяна и десятки других культурных объектов.