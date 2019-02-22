Оказывается, министерство образования и науки РА внимательно следит за речами новоизбранных депутатов. Об этом на пресс-конференции заявил председатель языкового комитета Давид Гюрджинян. Расценив как важное достижение включение положений о языковой политике в программу правительства РА, он сообщил, что из выступлений депутатов будут выделены распространенные ошибки и будут представлены им.

Сначала мы направим обращение ко всем депутатам без указания имен. Учитывая, что они неопытны, мы не хотим персонифицировать. В следующий раз мы проинформируем депутатов и общественность”, — сказал Давид Гюрджинян, добавив, что в комитет поступают письма, авторы которых интересуются, почему не организуются курсы для чиновников. Увы, подобной функцией комитет не наделен.

“Эту роль взяли на себя наши замечания и публикации на Facebook. Да, проблема есть, но мы не можем сделать язык каждого предметом микроскопического исследования. Мы сообщаем об общих ошибках всем”, — подчеркнул он.

Почему объектом внимания языкового комитета стала грамотность именно народных избранников, не совсем ясно. А телевидение (имеются в виду различные низкопробные передачи), пресса, где также нередки разного рода искажения родного языка, не говоря уже о позорном состоянии в этом плане соцсетей. Не допускаем мысли, что просто ограничены полномочия комитета. Но то, что родной язык попирается и искажается на каждом шагу всеми, кому не лень, особенно в последние годы — увы, факт.

Коснувшись эфирного языка, и в частности телевидения, господин Гюрджинян отметил необходимость очистить телевизионные передачи от содержания взаимных нарушений и агрессии, а также от некачественной языковой продукции. Образовательная и культурная политика должна быть основной целью распространения литературного армянского языка (включая западноармянский), в том числе и для диаспоры, посредством специальных программ для дошкольной и школьной аудитории.

“Сегодня мы можем смотреть мультфильмы, фильмы или смотреть познавательные программы на правильном армянском языке на одном или двух телеканалах. Мы должны поддерживать и сотрудничать с телекомпаниями. Если раньше наша организация выполняла “карательную” функцию, то сегодня мы партнеры и единомышленники. Наша цель — распространять и развивать армянский язык”, — сказал Давид Гюрджинян, добавив, что среди проблемных вопросов в эфире лидируют мыльные оперы.

Похвально, что языковой комитет уделяет внимание устной речи народных избранников, но было бы хорошо, чтобы объектом его исследований стал и их словарный запас. Журналистам уже порядком надоело слышать на любой вопрос ответы некоторых новоиспеченных парламентариев, изобилующие словами типа “мотивация”, “институциональные основы” и др. А народу вообще непонятно, что они говорят, поскольку на любой вопрос звучит заученное на лекциях неких курсов “Мы должны найти мотивацию” и “Все нужно поставить на институциональную основу”…

Надеемся, когда “найдут мотивацию” и “все поставят на институциональную основу”, речь народных избранников станет более понятной и содержательной. И не теряем надежды, что произойдет это в скором времени.