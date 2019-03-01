Регион Март 01, 2019 | Автор : admin

Член парламентской делегации Армении, заместитель председателя партии “Процветающая Армения” Микаел Мелкумян в рамках визита делегации в Москву в центральном офисе правящей партии “Единая Россия” 26 февраля встретился с заместителем генерального секретаря совета партии Андреем Климовым.

Был подписан меморандум о сотрудничестве, который является логическим продолжением подписанного еще в 2009г. меморандума о взаимодействии. Данным меморандумом стороны договорились сформировать формат активного сотрудничества по самым разным направлениям работы. Это позволит активизировать взаимодействие двух партий как в рамках парламентов двух стран, так и евразийской интеграции.

В ходе встречи Микаел Мелкумян предложил также формат всестороннего межпартийного сотрудничества между партиями, представленными в парламентах стран-членов ЕАЭС.