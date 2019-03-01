Государство Март 01, 2019 | Автор : admin

Делегация НС РА в ПА ОБСЕ в период зимней сессии активно работала в трех комиссиях организации и в их совместном заседании, выступила на них, представила прошедшие и текущие в Армении процессы. Об этом на днях на встрече с журналистами заявил глава делегации Айк Конджорян.

Очевидно, что международный авторитет, имидж Армении довольно высок на этой платформе. Многие делегации и их руководители выразили желание встретиться с нами, а также узнать о текущих в Армении процессах”, — заметил он.

По наблюдениям главы делегации, ныне интерес к Армении связан не только с урегулированием карабахского конфликта, но и с демократическими развитиями и становлением соответствующих институтов. В связи с политическими процессами в Армении, в частности, состоявшимися 9 декабря 2018г. внеочередными парламентскими выборами, выступил возглавлявший в те дни мониторинговую миссию ПА ОБСЕ Питер Осуцки, который подчеркнул, что выборы прошли созвучно основным правам и свободам человека и демократии, а зафиксированных в прошлом избирательных нарушений и порочных явлений не было. “Это победа армянского народа”, — подчеркнул докладчик, добавив, что за последние 20 лет это были увиденные им самые впечатляющие выборы, и он был очевидцем “армянского чуда”.

Своей работой в комиссиях по правам человека и гуманитарным вопросам, по вопросам науки, экономики, охраны природы, а также впечатлениями и мнениями о зимней сессии ПА ОБСЕ поделились депутаты Ани Самсонян и Амазасп Даниелян.

Члены армянской делегации в целом положительно оценили свой первый визит, подчеркнули важность дальнейшей работы в структуре в интересах нашей страны.