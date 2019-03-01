Государство Март 01, 2019 | Автор : admin

Компания SMT Best впервые начала в Армении производство высококачественных медицинских аксессуаров, которые включают медицинские шприцы, бункеры для крови, иглы для инсулина и многое другое. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян.

Установка новой линии будет завершена в ближайшее время, что позволит производить катетеры разных форм и размеров. Продукция компании сертифицирована и соответствует лучшим международным стандартам, а вся продукция будет экспортироваться из страны. В ходе обсуждения с инвесторами выяснилось, что они скоро увеличат свои инвестиции и построят новый завод. В нем также говорилось о повышении конкурентоспособности и государственной поддержке этого высококачественного продукта на армянском рынке”, — сказал министр.