Регион Март 08, 2019 | Автор : admin

Председатель офиса Европейского комитета Ай-Дат АРФД Гаспар Карапетян принял на днях делегацию, возглавляемую спикером НС Республики Арцах Ашотом Гуляном.

Kак сообщили в офисе Европейского комитета Ай-Дат АРФД, в ходе встречи Гаспар Карапетян подтвердил готовность офиса содействовать Республике Арцах, защищать права народа республики в европейских организациях. Председатель НС Республики Арцах Ашот Гулян, в свою очередь, высоко оценил роль АРФД, партийных союзов и офисов Ай-Дат в борьбе за международное признание свободного и независимого Арцаха.

Делегация Республики Арцах примет участие в конференции “Арменофобия: исторические и современные проявления”, организованной офисом Ай-Дат, которая состоится в Европарламенте. В составе делегации также находится заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян.