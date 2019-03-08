Государство Март 08, 2019 | Автор : admin

Можно констатировать, что мы вступаем в фазу реализации соглашения Армения — ЕС. Об этом заявил вчера на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян.

“В этом плане в Брюсселе было отмечено, что ЕС полностью готов поддержать Ереван по части повестки реформ и реализации программ развития в республике в целом. Здесь очень важно констатировать, что в данном сотрудничестве ни со стороны ЕС, ни с нашей стороны нет какой-либо геополитической повестки, что очень важно”, — заверил Пашинян.

Премьер-министр также подчеркнул, что с чиновниками ЕС был обсужден ряд мегапроектов. “Первая их часть касается дорожных и транспортных инфраструктур. Наша цель состоит в том, чтобы автодороги в Армении были приведены в соответствие с европейскими стандартами. Необходимо также принять важные решения относительно дороги “Север — Юг”“, — подчеркнул глава правительства республики.