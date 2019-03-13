Регион Март 13, 2019 | Автор : admin

В возрасте 62 лет скончался Стамбульский патриарх Армянской Апостольской церкви архиепископ Месроп Мутафян II. Об этом сообщил директор армянской больницы Сурб Пркич (Святого Спасителя) Петрос Шириноглу, отметив, что информация о дате панихиды будет дана позднее. Также отмечается, что архиепископ Месроп Мутафян II умер в полдень 8 марта.

Архиепископ Месроп Мутафян родился в 1956г. в Стамбуле. Окончил американскую школу в Германии. В 1974-79гг. учился философии и социологии в Мемфисе (Теннеси, США). 13 мая 1979г. рукоположен в сан священника и после этого служил в армянской общине на одном из небольших островов в Мраморном море. Также в 1979-81гг. продолжил свое образование в Иерусалиме.

21 сентября 1986г. рукоположен в епископы. В 1993г. — в архиепископы. В 1997г. стал викарием Армянской патриархии Стамбула. 14 октября 1998г. избран 84 армянским патриархом Стамбула. Патриархом ААЦ в Стамбуле был назначен в 1998г.

В июле 2008г. было объявлено, что Месроп Мутафян страдает болезнью Альцгеймера. С этого времени он находился в армянской больнице Сурб Пркич под непрерывным наблюдением врачей, а его заместителем в 2010г. был назначен архиепископ Арам Атешян.

Хотя армянская диаспора не раз выступала за избрание нового патриарха, турецкие власти неизменно отклоняли это требование, ссылаясь на положение национального законодательства от 1863г. о том, что выборы нового патриарха могут состояться только после смерти действующего. Во время Константинопольского собрания ААЦ 26 октября 2016г. обсуждался факт того, что с мая 2008г. Месроп Мутафян перестал исполнять свои обязанности.

“Для аннулирования положения церкви достаточным считается отсутствие в течение 7 лет. Следовательно, 7-летнее отсутствие патриарха является достаточным основанием для этого. медицинское освидетельствование 2015 года удостоверяет недееспособность патриарха, а его место стало вакантным. Стало быть, Собор Отцов Церкви единогласно принял решение считать патриарха Месропа ушедшим”, — говорится в резолюции Собора.

Письмо было направлено стамбульскому губернатору с просьбой разрешить выборы. 15 марта 2017г. был созван другой Собор, решивший начать процедуру выборов. С этой целью местоблюстителем патриарха был избран архиепископ Гарегин Бекчян, и сформирована инициативная группа по подготовке выборов.

Турецкие власти заявили, что не признают решения Собора. И только в феврале 2018 был получен ответ от стамбульского губернатора о том, что он не признает Бекчяна местоблюстителем. Вице-губернатор Стамбула Исмаил Гюльтекин в своем письме написал, что Месроп Мутафян еще жив, так что выборы нового патриарха не могут состояться. Следовательно, Арам Атешян продолжает оставаться заместителем, а все решения о назначении Бекчяна местоблюстителем недействительны. В конце концов, Бекчян принял решение покинуть Турцию, а Атешян, которого преобладающее большинство членов армянской общины считает любимцем турецких властей, до сих пор замещает патриарха.

После смерти Мутафяна в Турции начнется процесс выборов 85 Стамбульского патриарха ААЦ. Ожидается, что патриархат вскоре выступит с заявлением по этому поводу.