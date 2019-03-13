Регион Март 13, 2019 | Автор : admin

Регулярная программа благотворительных программ коммерческих банков Республики Армения была направлена на техническое переоснащение учебных заведений Республики Арцах.

Как сообщили в службе по связям с общественностью Союза банков Армении, в результате сотрудничества Союза банков Армении и Министерства образования, науки и спорта Арцаха был сформирован спрос на компьютерную технику для учебных заведений, после чего последовал процесс предоставления армянскими банками соответствующих аксессуаров.

Более 40 школ в районах Мартуни, Аскеран, Гадрут, Шуши, Мартакерт, Кашатаг и Шаумян в Республике Арцах нуждаются в компьютерах.

Более 100 компьютеров и мониторов, около двух десятков принтеров, а также проекторы и другое сопутствующее оборудование были предоставлены 13 банками, участвующими в этой стратегической инициативе, направленной на развитие образовательных учреждений республики Арцах и компьютерной грамотности учащихся.

Следует отметить, что в результате поддержки, оказанной армянскими банками, учебным заведениям в Арцахе было предоставлено большое количество заранее подготовленного оборудования, которое полностью соответствует правильной и полной организации компьютерных курсов в школах.

Кроме того, методика, предоставленная коммерческими банками, 7 марта была уже передана Министерству образования, науки и спорта Республики Арцах для распределения в соответствующих школах, а ряд банков пожертвовал свои пожертвования непосредственно различным образовательным учреждениям в Арцахе.