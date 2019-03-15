Регион Март 15, 2019 | Автор : admin

Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует россиянам оценивать риски при планировании поездок в Азербайджан из-за продолжающейся в этой стране практике недопуска граждан РФ с армянскими корнями. Об этом говорится в ориентировке, размещенной на сайте МИД РФ в разделе “Предупреждения для российских граждан”.

Как указали в дипведомстве, пограничная служба Азербайджана под предлогом неурегулированности нагорно-карабахского конфликта продолжает отказывать в пропуске на территорию страны лицам, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности. “Мотивируется это невозможностью обеспечить личную безопасность таких лиц”, — пояснили в МИД РФ. “Неоднократные обращения российской стороны к азербайджанской стороне о недопустимости дискриминационных действий по этническому признаку в отношении прибывающих в Азербайджанскую Республику граждан РФ игнорируются, — отметили в МИД. — С учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок в Азербайджан тщательно взвешивать вероятные риски”.