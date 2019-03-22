Сотрудничество в сфере культуры является одним из важных направлений армяно-иранских отношений. Культурные связи между Арменией и Ираном имеют тенденцию динамичного развития и охватывают практически все сферы: музеи, кино, театр, литературу, сохранение историко-культурного наследия и т.д. Не исключение и сотрудничество между нашими странами на площадке ЮНЕСКО, где наши страны также продолжают свое конструктивное взаимодействие.

Один из важных шагов в этом направлении был предпринят недавно: 14 марта правительством РА был одобрен проект постановления “О внесении дополнений в постановление правительства Республики Армения № 310-² от 11 марта 2010 года”, согласно которому были утверждены “Критерии составления перечней нематериальных культурных ценностей Республики Армения и перечень ценностей нематериального культурного наследия”.

Одобренным документом существующий перечень ценностей нематериального культурного наследия Республики Армения пополнился еще одной ценностью — “Паломничество в монастырь Святого Апостола Фаддея”. Монастырь Святого Фаддея — одна из первых христианских обителей Ирана и значительный памятник архитектуры раннего христианства.

По легенде, один из 12 апостолов Христа — Фаддей — проповедовал на северо-востоке от полуострова Малая Азия.

Принявший мученическую смерть от рук язычников, он был похоронен, а возле его могилы в I веке нашей эры возник храм. В VII веке вокруг церкви святого Фаддея вырос монастырь. Современное здание монастыря было отстроено в 1329 году, после землетрясения, разрушившего предыдущую обитель. В настоящее время монастырь не функционирует, а в его здании расположен музей. Служба здесь проходит лишь один раз в год, в день Святого Фаддея (в июле) и привлекает множество паломников. Надо заметить, что в качестве древнейшей общехристианской святыни и общечеловеческой культурной ценности, в 1955 году монастырь Святого Апостола Фаддея был включен в перечень исторических памятников Ирана, а в 2008г.- в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в номинации “Армянские монастыри в Иране” (совместно с монастырем Святого Стефана (Степаноса) и часовней Дзордзор). Регистрацией элемента “Паломничество в монастырь Святого Апостола Фаддея” в отечественном перечне культурных ценностей будет дана оценка совместной охране и обеспечению жизнеспособности материального и нематериального культурного наследия, а также армяно-иранскому культурному сотрудничеству. Необходимость включения также обусловлена положениями Конвенции ЮНЕСКО 2003 года “Об охране нематериального культурного наследия” и Закона Республики Армения “О нематериальном культурном наследии”, а также тем обстоятельством, что в ближайшее время планируется подача в ЮНЕСКО совместной с Исламской Республикой Иран заявки. Речь идет о подготовленной Арменией заявки для включения ереванской Голубой мечети в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время ведется совместная работа с иранской стороной, и после некоторых корректировок она будет должным образом представлена в ЮНЕСКО. К слову, рядом процедурных документов, регламентирующих подачу заявок в Межправительственный комитет стран-участниц Конвенции об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от 2003г., поощряется регистрация совместных (многонациональных) заявок.

Надо отметить, что новыми элементами недавно пополнился и Перечень нематериальных культурных ценностей Республики Армении, нуждающихся в безотлагательной охране.

21 февраля правительство РА одобрило проект постановления “О внесении дополнений в постановление правительства Республики Армения № 36-Ü от 20 января 2011 года”.

Данным постановлением перечень ценностей нематериального культурного наследия Республики Армения, составленный из 7 элементов (эпическая песня “Крест Карос”, “Игра на струнах (игры пахлеванов)”, “Песни состояния”, “Аветис”, “Хачбур”, “Вышивание” и “Масленица”) пополнился еще 5-ю. Это ценности “Вордан кармир: традиционные знания, навыки и опыт, связанный с армянским вордан кармиром”, “Гюмрийский клклан (мушурба)”, “Кукольный театр теней”, “Волынка (тик)”, “Борьба кох”. Необходимость пополнения этого перечня также обусловлена положениями конвенции ЮНЕСКО 2003 года “О защите нематериального культурного наследия” и Закона Республики Армения “О нематериальном культурном наследии”. Напомним, что, в свою очередь, элементы, зарегистрированные в перечнях ценностей нематериального культурного наследия Республики Армения, представляются в ЮНЕСКО только после обсуждения профессиональным советом по вопросам нематериального культурного наследия при министре культуры РА и получения одобрения со стороны Национальной комиссии ЮНЕСКО Армении Министерства иностранных дел РА.