Государство Март 22, 2019 | Автор : admin

Под руководством вице-премьера Тиграна Авиняна 19 марта состоялось заседание оргкомитета VII Всеармянских игр.

Как сообщили в офисе Т.Авиняна, в ходе заседания члены оргкомитета обсудили различные вопросы, связанные с организацией игр, и уточнили круг работ, осуществляемых заинтересованными ведомствами.

Седьмые Всеармянские игры пройдут с 5 по 17 августа. Торжественная церемония открытия состоится в столице Арцаха Степанакерте. В этом году исполнится двадцатилетие проведения игр, и ожидается беспрецедентное участие спортсменов, о чем свидетельствует большое количество предварительных заявок. В программу включены 17 видов спорта, 14 из которых — олимпийские.