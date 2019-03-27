Прошлым летом на родину вернулся наш соотечественник, молодой актер, сценарист и режиссер Майкл Шатто (Michael Shatto). Он родился и вырос в Америке, мог и дальше там строить свою карьеру, но зов родной земли оказался сильнее… Сейчас Майкл активно работает над постановкой “Гости” по собственной пьесе, которую планирует представить армянской публике уже 26 апреля. Мы попросили автора рассказать о себе, его работе и мотивах возвращения в Армению.

-Мои родители эмигрировали в Америку в 1991 году, обосновались в Лос-Анджелесе, а в 1993 родился я. Актерским мастерством я стал заниматься лет с тринадцати, посещал занятия. В 17 лет переехал в Нью-Йорк, и четыре года обучался театральному искусству: 2 года в театральной школе Circle in the Square Theatre School и еще 2 года в студии Michael Howard. Здесь учили всему — и писать сценарии, и играть, и режиссировать и т.д. После этого я много работал по специальности — в качестве сценариста, актера. Моя фамилия Шатворян, но мне пришлось ее поменять, так как постоянно возникали проблемы с ее произношением.

— И что заставило тебя вернуться в Армению? Нью-Йорк — это артистическая “Мекка” и все стараются попасть, а не наоборот.

— Многие думают, что я приехал сюда после революции, но это не так. Просто мой приезд совпал с прошлогодними событиями. А решение вернуться на родину созрело давно. Я приехал сюда учиться — получить высшее образование. Учебные заведения, которые я окончил — это студии, где не дают, так сказать, настоящих дипломов. 25 лет мне, как никак было. Да и здесь учеба дешевле. В феврале прошлого года поступил в Американский университет Армении, по специальности “Английский и Коммуникация” (English & Communication), купил билет, а в апреле произошла революция. Это меня еще больше вдохновило. Мне, правда, немного не по себе, так как мои однокурсники — совсем юные, и я чувствую себя рядом с ними “старичком”. Но главный мотив, конечно же, мое стремление к изменениям: хотелось полностью перевернуть свою жизнь. С 16 лет я пишу — сочиняю сценарии к фильмам, пьесы для театра. Я для того, чтобы писать, нужна муза. А лучший стимул для этого — перемена мест. В Америке же я не остался еще и потому, что там очень трудно пробиться. Америка — это океан, где много мелкой рыбы, а Армения — озеро, где плавает крупная. Мелкие рыбешки там очень мешают и не дают сделать шаг, продвинуться. В очередь нужно встать, конкуренция огромная. И не давали сказать свое слово, проявить себя. А еще там нужно везение — попасть на нужного человека из сферы. Талант тоже не играет роли — много талантливых людей, которые просто не могут пробиться. А здесь, на родине, я свой, моя душа спокойна. Столько людей сейчас вокруг меня собралось, интересуются моей работой. Да, приходиться думать о хлебе насущном, о том, как заработать, но зато здесь я чувствую себя человеком, а там этого чувства не было.

— То есть ты приехал в Армению за музой?

— Да. Приехал и почувствовал, что она здесь, моя муза. Тянуло меня сюда и притянуло. И здесь у меня сейчас много работы: опять сочиняю, хожу на уроки, ставлю спектакль.

— Вот, давай поговорим о твоем первом спектакле. Что? Где? Когда?

— Пьесу “Гости” я писал в прошлом году с весны по лето. Она на английском (я по- армянски не пишу и не читаю), здесь ее перевели, я собрал актерский коллектив и приступил к работе. Постановку мы покажем не в театре, а кафе, точнее в “Туманян Арвестаноц” (Мастерская Туманян). Это камерное место, где часто проводят различные культурные мероприятия. А мой спектакль — это интерактивное действо, динамичное. Я всегда хотел, чтобы не было сцены, чтобы актеры были интегрированы в зрительный зал и были со зрителями на одной площадке, “плоскости”. Премьера планируется 26 апреля, и до 25 мая будем играть спектакль каждую пятницу и субботу вечером.

— Коротенько представишь сюжет? О чем твой спектакль?

— Я люблю “черный юмор”, а также старые советские фильмы — “Гараж”, “Тот самый Мюнхгаузен”, “Не может быть” и др. А пишу я том, что мне меня беспокоит и мешает по жизни. Не философствую, но выражаю на бумаге волнующие меня, да и всех людей, человечество вопросы. Но преподношу это в юмористической форме. Как-то представил себе, что люди приходят к своим близким или друзьям в гости, а хозяев дома нет. Дверь не заперта, дом залит светом, стол накрыт, гости в недоумении оглядываются — а где же хозяева? И что будет потом, когда гости окажутся в такой ситуации: как будут реагировать, что делать, о чем разговаривать. Вот так подумал, а потом сел и написал пьесу. Конечно же, абсурдная ситуация, но вместе с тем в нее включено много жизненного и актуального. Мои герои — это врачи, которые приехали к своему коллеге на дачу и застали вышеназванную ситуацию. За стол, естественно, не садятся, ждут хозяев, но пользуются баром, выпивают, пьянеют и начинают разговаривать. И тут выплывают на свет тайны (любовный треугольник, взаимная неприязнь, зависть, конкуренция и пр.), начинаются разборки… В конце концов уже совершенно озлобленные гости идут к столу, чтобы поесть. И один из героев говорит, что “столько времени еда была перед нами, а мы “жрали” друг друга”. Но… выясняется, что все еда на столе — бутафория, пластмасса… Это вкратце…

— Майкл, ты сказал, что пишешь о том, что волнует тебя и людей. Так вот что тебя волнует в современном мире, что бы ты хотел изменить?

— Два года назад я написал сценарий для короткометражного фильма. Сюжет о том, что в целом людей настигла странная болезнь — все ходят с оттопыренным большим пальцем (когда мы показываем рукой, что все супер) и этот палец никак не хочет возвращаться в свое нормальное состояние, ну не гнется он и все тут. Врачи помочь не могут, так как и у них такая же проблема. И только несколько человек избежали этой напасти: бомж, старушка. Впоследствии выясняется, что во всем виноваты мобильные телефоны: люди столько держали их у уха, что их палец окаменел. Вот это мне мешает — отсутствие в современном мире нормального человеческого общения, эта зависимость от мобильных телефонов и погруженность в виртуальный мир.

И еще… Я не жил в Советском союзе, но от родителей слышал много хорошего о той эпохе. Тогда было меньше материального, жизнь была совершенно другой, более спокойной и безопасной. Люди были добрее, и души были чистыми. Конечно, отрицательные стороны были, да и плохих людей во все времена хватало, но в общем и целом было много хорошего, доброго и честного. Так вот я хочу, чтобы современные люди “открыли” свои окна, распахнули свои души, были добрее, улыбчивее, здоровались на улице. Я замечаю много злости в людях. Это не от хорошей жизни, конечно же… Еще хотелось, чтобы столько не думали и говорили о политике, деньгах — поменьше впускали бы в свою жизнь этот негатив. Погоня за материальным — это стиль жизни современного общества, что печально. Хочу, чтобы родные и близкие часто встречались, собирались за большим столом как в старые добрые времена и общались. Ведь сейчас каждый сам по себе — очень отдалились люди друг от друга, даже родственники. Пусть люди женятся, рожают детей, имеют крепкие семьи. По этой же причине я не могу смотреть современное кино и спектакли — они “холодные”, нет в них души. Кстати, искусство во всем мире переживает не лучшие времена и нужна революция и в этой сфере.