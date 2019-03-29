“Духовные ценности и современное государство” — под таким названием в минувший понедельник в Ереване прошла конференция, организованная Сетевым исследовательским институтом и общественной организацией “Интеграция и развитие”.

В мероприятии принимали участие чрезвычайные и полномочные послы России, Беларуси, Казахстана, ведущие армянские и российские эксперты, ученые, представители средств массовой информации. Название конференции говорит само за себя: темы, затронутые в ее рамках, касались сохранения национальной и духовной системы ценностей в контексте новых геополитических реалий, роли религии, процессов глобализации и связанных с ней вызовов. В кулуарах мы побеседовали с участниками конференции, признанными экспертами — академиком РАН Социальных наук, руководителем Центра изучения глобализации Александром Чачия и гендиректором Института ЕАЭС, проректором по науке Бизнес-университета МИРБИС Владимиром Лепехиным.

Запас прочности наших народов неизмеримо выше

Говоря о теме конференции, Александр Чачия отметил, что вопрос сохранения духовных ценностей — сегодня актуальная задача для всего человечества, всех обществ, вне зависимости от географического положения и уровня благосостояния.

По его словам, традиционные, религиозные и духовные ценности подвергаются остракизму, их постепенно вытесняют из общественной жизни и сознания молодого поколения, которое все больше ориентируется на потребление любой ценой. Правда, в постсоветских странах эти тенденции еще не настолько сильны. “Надо помнить, что человек стал человеком тогда, когда тушу убитого животного не съел там же, на месте охоты, а отнес своим соплеменникам, в пещеру, в свой коллектив. Что в традиционном обществе отношения между людьми регулируются прежде всего нравственными нормами, принципами справедливости, а уж потом гражданскими законами”,- отметил г-н Чачия. Он также добавил, что для патриархальных народов (армянского, грузинского, русского и др.) глобализация может оказаться губительной. Нужно учиться на зарубежном опыте, делать выводы и постараться сохранить наши общества, наши нации, со своими социо-культурными особенностями и т.д.

“Граждане должны вынуждать правящие классы, политические элиты возвращаться к своим историческим корням, истокам. Многое зависит от людей — смогут ли общества вынудить свои государства пойти по пути сохранения национально-культурного лица, от этого и будет зависеть будущее наших народов. И очень хорошо, что армянская сторона инициировала проведение такой конференции, потому что это очень важно, и данный опыт нужно распространять по всему постсоветскому пространству, которое пока еще менее подвержено негативным глобализационным трендам. Мы представляем традиционные, патриархальные народы: культура наших народов формировалась в условиях общинного уклада жизни и в основном под влиянием ортодоксального христианства и ислама — очень близких по базовым ценностям религий. Нашим предкам был чужд конформизм в вопросах веры. Запас прочности у наших народов неизмеримо выше. Нашим народам, в том числе молодому поколению, по-прежнему присущи солидарность, коллективизм, забота о ближнем, помощь слабому, взаимовыручка, патриотизм, жертвенность, уважение к предкам, почитание семьи. Осознание того, что нация, народ — это не только ныне живущие люди, это единство прошлых, нынешнего и будущих поколений”, — резюмировал Александр Чачия.

Высокое доверие народа к власти нужно использовать

Во время нашей беседы с гендиректором Института ЕАЭС Владимиром Лепехиным о возможном влиянии глобализационных процессов на Армению, эксперт заметил, что развитие армянской нации, культуры происходило тогда, когда Армения имела свою государственность. При всем при том, что у Армении очень сильная самобытная культура, язык, эпос, Апостольская церковь, которые удерживали различные диаспоры вокруг какого-то определенного центра. В любом случае, если под влиянием глобализации будут размываться государственные рамки, государство, его роль в развитии нации, это негативным образом скажется и на развитии Армении. В этом контексте он подчеркнул важность конференции, на которой обсуждаются духовные ценности.

“Кто в наше время, в непростой политической ситуации во всем мире обсуждает такие вопросы, как семья, судьба Армянской Апостольской церкви, армянской культуры, что делать с вековыми армянскими традициями и что такое вообще армянская нация? Из чего она складывается? Это рассеянный народ или наоборот, который должен собираться или быть собран в одном месте. Это фундаментальные, философские вопросы, которые необходимо обсуждать. На нашей конференции присутствуют филологи, культурологи, историки, философы, и мы все постарались вместе посмотреть на эту проблематику и выработать некий приблизительный вариант армянской ценностной формулы.

Есть такое понятие, как цивилизационный архетип, или национальный архетип. Ну вот, например, немцы гордятся тем, что они очень пунктуальны, и т.д. И армянам есть чем гордиться, потому что это очень древняя нация, у нее много достижений, очень много характерных черт у армянского народа — это ведь надо озвучить. И если, к примеру, армянский народ очень предприимчив, трудолюбив, созидателен, не кочевник, то и экономика его страны должна быть такой — созидательной”, — заметил он.

По его мнению, армяне не примут экономику, как в некоторых восточно-европейских странах, где люди просто уезжают, непонятно где работают, промышленность умерла, наука умерла, занимаются только торговлей и обслуживанием и как бы довольны.

“У армян есть большое преимущество — армянская нация больше чем просто нация одного государства. Армяне часто говорят, что он — имперский народ. Это я называю этносом цивилизаций, потому что Армянская Апостольская церковь присутствует в разных государствах. В этом смысле для армян характерно все-таки наднациональное государственное сознание, более высокого уровня. Это преимущество, которое нужно использовать, в том числе в экономике. С моей точки зрения, нельзя полагаться только на зарубежные инвестиции и роль государства: ключевую роль в развитии Армении и ее экономики должен сыграть народ. Вот сейчас очень высоко доверие народа к новому руководству страны, власти, да и эмоционально и энергетически народ находится на подъеме. Это нужно использовать и дать возможность народу реализовать себя в экономике, образовании и других сферах. У армянского народа есть такой потенциал”, — подчеркнул Лепехин.