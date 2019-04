Концертный зал “Арам Хачатурян” в скором времени представит уникальный концерт, который порадует всех поклонников высокой музыки. 4 апреля здесь выступит известный коллектив Authentic Light Orchestra, который представит уникальную музыкальную программу под названием “Армянские эскизы” (Armenian Sketches).

Оркестр был основан в 2009 году мультиинструменталистом, потрясающим музыкантом и композитором Валерием Толстовым. Это международный проект, в котором принимают участие музыканты из Швейцарии, Армении и России. В рамках ереванского концерта выступят российские музыканты — пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и ударник Игнат Кравцов, а также известные армянские исполнители — Микаэл Восканян (тар/вокал), Армен Уснунц (саксофон) и коллектив Open String quartet. Особым гостем вечера станет дудукист Эммануэль Ованнисян.

Музыкальная идеология Authentic Light Orchestra — это органичное сочетание разных жанров и этнических инструментов. Коллектив исполняет самую разную музыку — джаз, рок, поп, психоделику, world music, в том числе и армянскую этническую музыку. Начиная с 2012 года, оркестр успел дать 200 концертов в 45 городах мира. В 2016 году группа завоевала премию Russian World Music Awards в номинации “Лучший этнический проект”.

Оркестр также принимал участие в создании саундтрека к голливудскому фильму “Обещание” (The Promise), посвященному Геноциду армян 1915 года. Этот саундтрек, кстати, в концертном исполнении также был представлен в Национальном академическом театре оперы и балета им. А.Спендиарова, по приглашению Гуманитарной инициативы “Аврора”. В конце нынешнего года, под авторитетным немецким лейблом Naxos выйдет новый альбом Аuthentic Light Оrchestra.

Отметим, что создатель оркестра Валерий Толстов — выходец из Армении, лауреат престижных международных конкурсов, выпускник Высшей школы искусств в Цюрихе по классу органа и флейты. Он играет на всех этнических инструментах со всего мира и на гитаре. Вместе с нашим известным пианистом Тиграном Амасяном и ударником Стюартом Коуплендом (основавшим вместе со всемирно известным певцом и музыкантом Стингом группу The Police) Валерий Толстов участвовал в проекте вокалиста группы System of a Down Сержа Танкяна, который пригласил его на запись одного из своих альбомов Jazz-Iz-Christ.