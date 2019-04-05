Регион Апрель 05, 2019 | Автор : admin

Турецкие полицейские при обыске охотников за кладами обнаружили мраморную статую царя Антиоха, правителя Коммагены.

Как сообщает турецкое агентство Sabah, статуя была обнаружена совершенно случайно, при осмотре автомобиля, направлявшегося в Чанаккале. На статуе имеется надпись “Последнее пристанище царя Коммагены Антиоха”. Специалисты оценивают приблизительную стоимость статуи в 250 тысяч евро. Нелишне отметить, что эта находка в миллионный раз доказывает, что армяне на этой земле жили веками, были хозяевами своей страны.