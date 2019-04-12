На минувшей неделе премьер-министр Никол Пашинян поручил Службе национальной безопасности выявить авторов фейк-информации, заявив, что некоторые преступные круги тратят миллионы на манипуляции общественным мнением в социальных сетях, СМИ, что является проблемой национальной безопасности.

“В социальных сетях есть так называемые фейки, выступающие под флагами революции, которые призывают к насилию в адрес представителей прежней власти, чтобы показать, что это связано с нашей революцией. Эти манипуляции должны получить очень жесткий ответ. Думаю, законодательство Армении дает такую возможность, конечно, никоим образом не ставя под сомнение право на свободу слова и выражения мнений. Это красная линия, которую мы не можем перейти”, — дал глава правительства поручение директору СНБ Артуру Ванецяну.

И буквально на следующий же день СНБ был задержан пользователь фейк-страницы “Духов Армения, Открытое общество”, имя которого не разглашается. Пока не разглашается. Но оно весьма интересно, особенно в политических и журналистских кругах, ибо это фактически прецедент в рамках борьбы с новым и весьма опасным явлением.

Окажутся в центре внимания СНБ

Обладание фейк-аккаунтом в интернете — право каждого, если он не распространяет информацию, содержащую в себе состав преступления, сказал на днях в беседе с журналистами директор СНБ Артур Ванецян, коснувшись вопроса о привлечении к ответственности фейковых пользователей.

“Анонимность человека — одно из его прав, которое никто не имеет права нарушать. Иное дело, когда этот человек, выступая под другим именем, пытается распространить в интернете или в обществе информацию, в которой содержится состав преступления”, — сказал он, естественно, в интересах следствия не сообщив подробностей о задержанном пользователе фейк-страницы.

Господин Ванецян также сообщил, что находящееся в стадии предварительного расследования дело возбуждено по признакам статьи 226 УК РА, где все подробно прописано, посоветовав журналистам внимательно изучить ее.

“Вообще, СНБ заранее не говорит о своих намерениях, если будут новые “фейковые” задержания, вы узнаете. Выступать анонимно — одно из прав человека, которое никто не в праве попирать. Иное дело, если человек, выступая под данными другого лица, пытается распространять в Интернете или в обществе информацию, содержащую состав преступления”, — сказал он, заверив, что власти не тратят миллионы на тиражирование фейков.

Так что, возможно, в скором времени мы станем очевидцами нового развития событий.

Обман, фальшивка, имитация

Не одна лишь Армения — весь мир страдает от фейков, борется с ними. И день ото дня человечество придумывает новые хитроумные способы, чтобы, сидя в своих комфортных апартаментах и распространяя опасные идеологии, управлять, манипулировать себе подобными в собственных целях.

Наша страна относительно недавно столкнулась с этим опасным явлением: популярное слово “фейк” в нашем лексиконе появилось лишь несколько лет назад — параллельно со стремительным развитием политических процессов. Сегодня фейки существуют как во всемирной паутине, так и в реальной жизни (последнее в виде обманщиков). Заметим, что дословный перевод с английского “fake” говорит сам за себя — обман, фальшивка, подделка, имитация. Этим, кажется, все сказано.

Мировой опыт показывает, что борьба с опасными фейками особой эффективностью не отличается — если противная сторона имеет огромный интерес противостояния. Взамен закрытых открываются новые, и так без конца. Возможности в этом плане в наш век не ограничены. Но любое государство, исходя из соображений безопасности и внутренней стабильности, неизбежно борется с ним. Фейк-страницы — не пресса, это пропагандистские платформы, и распространители опасных идей должны молчать во имя стабильности РА.

Это не притеснение свободной прессы, как пытаются представить некоторые — в РА официально зарегистрированные СМИ тиражированием фейков не занимаются, даже самая суровая критика оппозиционной прессы основывается на цифрах и фактах. Так что речь в данном случае не о прессе. Но если существуют фейк-страницы, преднамеренно ведущие к расколу нации, создают угрозу безопасности страны — борьба с ними необходима.

Излишне говорить, что в XXI веке посредством sms можно совершить революцию, посредством фейков — перевороты, спровоцировать гражданские войны, посеять рознь между странами и народами и т.д. Все это также издержки развития науки и техники, способствующего молниеносному распространению информации — будь то чистая правда или наглая ложь. Тем более, что в наш век чем больше интриги и скандальности в информации — тем она более востребована обывателем.