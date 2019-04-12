Регион Апрель 12, 2019 | Автор : admin

В Брюсселе 10 апреля состоялась встреча исполнительного комитета Центристского демократического интернационала (ЦДИ). В повестке дня заседания была также резолюция о признании и осуждении Геноцида армян, предложенная Республиканской партией Армении (РПА). Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской партии Армении. Документ представил вице-председатель РПА Армен Ашотян.

В результате обсуждений делегаты приняли резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. Армен Ашотян подчеркнул важность принятия резолюции в преддверии Дня памяти жертв Геноцида армян, отметив, что преступления против человечности не имеют срока давности.