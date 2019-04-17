Рабочая встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана Зограба Мнацаканяна, Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова состоялась 15 апреля в Москве по инициативе российской стороны. К ней присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США), Стефан Висконти (Франция) и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху А.Каспшик. По итогам встречи главы МИД Армении, России и Азербайджана, а также сопредседатели МГ ОБСЕ приняли совместное заявление по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта.

В заявлении отмечается, что в развитие договоренностей, достигнутых премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите в Вене 29 марта с.г., участники встречи обсудили ситуацию на границе и линии соприкосновения, а также перспективы налаживания взаимодействия в гуманитарной области. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам урегулирования. “Министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили намерение сторон продолжить усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами. Отмечена заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности, во время сельскохозяйственных работ. Они также условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон. Министры выразили готовность начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ”, — говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Российской Федерации и сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь заявили о приверженности посреднической миссии, направленной на достижение в регионе устойчивого мира. Участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшем будущем.

По каким конкретно ключевым аспектам урегулирования состоялся обстоятельный обмен мнениями, не сообщается. Судя же по содержанию заявления, достичь каких-то договоренностей удалось по гуманитарным вопросам. Бесспорно, дальнейшая стабилизация ситуации в зоне конфликта крайне важна вообще, а во время проведения сельхозработ особенно. Это могут подтвердить жители приграничных с Азербайджаном районов Армении и Арцаха, которые именно в период сельхозработ подвергаются интенсивным обстрелам с азербайджанской стороны.

Не вызывает сомнения и важность договоренности о разрешении на взаимной основе допуска родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон. Само собой сразу возникает вопрос: как родственники находящихся в азербайджанском плену Арсена Багдасаряна (житель Арцаха), Карена Казаряна и Завена Карапетяна (оба — из Армении) смогут поехать в Азербайджан. Если со стороны Баку намерение соблюсти договоренность серьезно, то безопасность граждан Армении будет гарантирована. Хотя исключать возможность какой-то провокации все же не стоит, даже если эти посещения будут проходить под контролем Международного Комитета Красного Креста. Однако Баку скорее всего под разными предлогами будет уклоняться от соблюдения данной договоренности, а в итоге — в очередной раз торпедирует усилия международных посредников и армянских сторон по реализации шагов, направленных на формирование атмосферы доверия между сторонами конфликта. Ведь сказавши “а”, надо будет сказать и “б”, ибо одними посещениями родственниками находящихся в заключении на территории сторон лиц атмосфера доверия не установится.

Восстановление доверия потребует от Баку полного пересмотра проводимой им на протяжении не одного десятилетия армяноненавистнической политики. А международные посредники не могут добиться от Азербайджана даже отказа от милитаристской риторики и внедрения в зоне конфликта механизмов расследования инцидентов.

Пресс-секретарь президента Республики Арцах Давид Бабаян, расценив встречу глав МИД Армении и Азербайджана как удовлетворительную и важную, с точки зрения сохранения мира и стабильности в регионе и обеспечения продолжения переговорного процесса, заметил, что достигнутые на этой встрече договоренности очень интересны. “Официальный Степанакерт на протяжении многих лет высказывал ряд идей. Около 11 лет назад официальный Степанакерт представил сопредседателям пакет мероприятий по сохранению стабильности. Это предложение получило высокую оценку сопредседателей, но со стороны Азербайджана не было сделано никаких шагов. Очень интересно и очень хорошо, что именно эта идея была включена в предложение сопредседателей”, — сказал Бабаян Арменпресс. Он отметил, что пакет предполагал отвод снайперов, воздержание от нарушений режима прекращения огня в праздничные дни, а также ряд мероприятий в гуманитарной сфере. В частности, было предложено воздерживаться от нарушения режима прекращения огня во время сбора урожая, поскольку азербайджанская сторона открывала огонь в направлении полей Арцаха во время сбора урожая, в результате чего начинались пожары.

Арцах, отметил он, касаясь договоренности о визите родственников задержанных на территории друг друга лиц на основе взаимности, готов, но только если Азербайджан сделает взаимный шаг. “На территории Арцаха находятся 2 заключенных азербайджанца, и оба являются террористами и преступниками. Они являются членами преступной группировки, которая несколько лет назад проникла на территорию Арцаха, совершила убийство и насилие. Но у этих людей есть возможность общаться с родственниками. Регулярно, в соответствии с порядком, они общаются со своими родственниками по скайпу или иным образом. И если Азербайджан не будет препятствовать, и у наших соотечественников будет возможность поехать и увидеться с родственниками, то Арцах готов разрешить. Если все происходит на взаимной основе, то Арцах готов. Нам нечего скрывать, нам нечего бояться. Это показывает нашу силу, нашу цивилизованность”, — сказал Бабаян. Он отметил: тот факт, что Арцах готов к такому шагу, не означает, что пересматривает свои подходы, и не означает, что ставит под сомнение свою безопасность и будущее.

Официальный Баку на момент написания материала по поводу этих договоренностей не высказался. Более того, в распространенном о встрече сообщении МИД Азербайджана не упоминается ни о стабилизации ситуации в зоне конфликта в период сельхозработ, ни о мерах по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон: “На встрече также состоялся обмен мнениями о мерах по уменьшению напряженности в зоне конфликта, а также возможной совместной деятельности в гуманитарной сфере. Министры выразили согласие по принятию практических шагов по налаживанию отношений между народами двух стран, включая взаимные визиты представителей СМИ”. Совместное заявление распространили отдельно. Задумались или задумали новую гадость…