Очень волнительно в эти дни находиться в Париже и выразить свою солидарность с Францией и народом Франции после пожара, произошедшего в Соборе Парижской Богоматери. Так выражением солидарности Армении и армянского народа с Францией началась встреча находившегося 16-18 апреля во Франции с рабочим визитом министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с главой МИД Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом. Армянский министр передал своему французскому коллеге письмо премьер-министра Армении Никола Пашиняна, адресованное президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором глава армянского правительства выражает надежду, что совместными усилиями будут предприняты необходимые шаги для восстановления прежнего облика пострадавшего в результате пожара Собора Парижской Богоматери.

В ходе дальнейшей беседы Зограб Мнацаканян и Жан-Ив Ле Дриан выразили удовлетворение прочным многоплановым армяно-французским сотрудничеством, основанным на традиционной дружбе и общих ценностях, подчеркнув обоюдную готовность обеспечить продолжительность двусторонних отношений посредством новых инициатив. Собеседники отметили, что к традиционным направлениям двусторонней повестки — политическому, торгово-экономическому, научно-образовательному и культурному — добавилось сотрудничество в имеющей большой потенциал области высоких технологий, инноваций и творческого образования. Особо была подчеркнута важность имеющей богатую историю и уникальную роль армянской общины во Франции, ее служения в качестве моста в деле дальнейшего укрепления отношений между двумя дружественными странами и обогащения повестки дня.

Касательно Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, которое является новой правовой основой для отношений с ЕС, а также с государствами-членами ЕС, глава МИД Армении подтвердил приверженность и политическую волю правительства нашей страны обеспечить его эффективное применение. Зограб Мнацаканян подчеркнул важность вопроса начала диалога о либерализации визового режима, подчеркнув, что вышеупомянутый процесс позволит еще больше расширить контакты между людьми и будет содействовать сотрудничеству между Арменией и странами-членами ЕС.

Собеседники коснулись и нагорно-карабахского конфликта. Глава МИД Армении представил своему французскому коллеге подробности состоявшейся 15 апреля в Москве своей рабочей встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и России. Он подтвердил принципиальную позицию Армении и подходы в процессе исключительно мирного урегулирования проблемы. Обоюдно была подчеркнута важность формирования благоприятной среды для продвижения процесса мирного урегулирования — посредством шагов по укреплению доверия.

Визит главы МИД Армении во Францию состоялся в преддверии 24 апреля, когда весь армянский народ отдает дань памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении в конце XIX-нач. XX века. Буквально за неделю до этого, а именно 10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о провозглашении 24 апреля во Франции Национальным днем памяти Геноцида армян. В этой связи Зограб Мнацаканян подчеркнул, что Армения высоко ценит этот указ президента Макрона, являющийся еще одним проявлением продолжения позиции Франции в деле восстановления справедливости.

В тот же день глава МИД Армении посетил Собор Парижской Богоматери. В беседе с представителями местных СМИ он заявил: “Как во всем мире, так и в Армении скорбят по поводу пожара, который нанес огромный урон этому мощнейшему памятнику исторического наследия. Я уверен, что при содействии всех нас Франция сумеет сохранить этот неповторимый образец, этот блестящий памятник исторического, культурного и цивилизованного наследия человечества. Мы выражаем свою поддержку народу, правительству Франции. Я пришел сюда, чтоб еще раз выразить наше содействие. Работая вместе, мы снова увидим этот красивый памятник полностью восстановленным, отреставрированным, чтоб и будущие поколения могли испытать чувство гордости за достижения человечества, чтоб они знали, о каком наследии идет речь. Мы готовы к совместной работе в этом направлении”.

Турецкий цинизм

Согласно указу президента Франции о провозглашении 24 апреля во Франции Национальным днем памяти Геноцида армян, каждый год в этот день в Париже будет проводиться церемония. Указывается, что подобная церемония может быть организована в каждом департаменте — по инициативе префекта. А 22 апреля в Соборе Парижской Богоматери должна была состояться литургия в память жертв Геноцида армян. Это обстоятельство послужило поводом для проявления определенными кругами в Турции ликования в связи с пожаром в соборе. Так, материал проэрдогановской газеты Yeni Akit начался словами “В соборе Нотр-Дам в Париже, столице признавшей так называемый геноцид армян Франции, произошел пожар”. Yeni Akit, которая считается одним из самых влиятельных турецких изданий и имеет крайне исламистскую направленность, процитировали многие другие СМИ. А многие пользователи турецких социальных сетей цинично написали, что “это — наказание Аллаха за позицию Франции в вопросе Геноцида армян”.

За пару дней до этого по поводу провозглашения Францией 24 апреля Национальным днем памяти Геноцид армян произошла перепалка между французским депутатом тунисского происхождения Соней Крими и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который, выступая на проходившем в Анталье семинаре Парламентской Ассамблеи НАТО, обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона за вышеназванный указ, заявив, что тот де “занимается популизмом”. Франция не имеет права учить Турцию истории, в том числе связанной с темой геноцида. “Мировое сообщество помнит о событиях в Руанде и Алжире. Призываем Париж оглянуться на темные страницы истории Франции и не пытаться преподать урок Турции”, — сказал Чавушоглу.

Крими заявила, что шокирована позицией Анкары по вопросу событий 1915 года в Османском государстве и обвинила Чавушоглу в высокомерии. Французские делегаты во главе с Крими покинула зал заседаний. Позже французский депутат вышла в прямой эфир, где заявила, что турецкие власти не могут переписать историю так, как им того хочется. “Встретимся 24 апреля — в день памяти жертв Геноцида армян”, — сказала Крими. Она также написала пост в Facebook, где отметила, что Франция знает, как обращаться со своей историей. “Провозгласив 24 апреля днем памяти Геноцида армян, Франция не преследует цели преподать кому-либо урок, и не приемлет их от кого-либо, включая Турцию. Оскорбления — язык слабаков”, — написала она, реагируя на отзывы из Турции. “Когда высокомерный Чавушоглу дает вам уроки высокомерия и вежливости, высокомерно и без всякого уважения”, — написала она Twitter, ссылаясь на инцидент.

Надо сказать, в Турции не на шутку обеспокоены. Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз заявил о необходимости незамедлительно принять меры для блокировки обсуждения в Палате представителей и Сенате Конгресса США резолюции о признании Геноцида армян. По его мнению, после недавних событий в Италии (10 апреля Палата депутатов Италии приняла резолюцию с призывом к правительству страны официально признать Геноцид армян и дать международную оценку этому вопросу) и Испании (11 апреля Четыре партии городского совета г.Бургос обнародовали совместную институциональную декларацию, осуждающую ответственных за Геноцид армян и призывающую Турцию и Испанию признать этот факт. Бургос стал 34 по счету городом Испании, который признал Геноцид армян), есть вероятность принятия данной резолюции также и в США. “В этом году ситуация серьезная и отличается от прошлогодних, так как по вопросам S-400, Сирии и ФЕТО (тайное оппозиционное общество, возглавляемое оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом) мы с США двигаемся по разным направлениям”, — заявил Озтюрк Йылмаз на пресс-конференции в турецком парламенте, отметив, что в Конгрессе царит недружелюбная атмосфера по отношению к Турции.

Кстати, более 70 конгрессменов США поддержали новую резолюцию о признании Геноцида армян, представленную членами Палаты представителей Адамом Шиффом и Гасом Билиракисом. Конгрессмены предложили внести ряд новых положений в политику Вашингтона, включая меры, направленные на реализацию определенных шагов с целью признания Геноцида армян. Авторы призывают власти США официально признать Геноцид армян, пресекать попытки отрицания преступления и осознать необходимость обучения по теме истории Геноцида армян, для того, чтобы предотвратить подобные явления в будущем.

Находящиеся же в эти дни в Армении члены делегации Конгресса США посетили Мемориал памяти жертв Геноцида армян Цицернакаберд, возложили цветы к вечному огню и осмотрели экспозицию в музее Геноцида армян. Цель визита делегации, в составе которой конгрессмены, представляющие комиссию Демократического партнерства Палаты представителей, — ознакомление с возможными путями сотрудничества между Демократическим партнерством Палаты представителей и Национальным Собранием Армении.