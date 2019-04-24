Рассчитывать на то, что Турция в ближайшие годы как-то изменит свою позицию по признанию Геноцида армян, не приходится, ибо проводимая на протяжении многих десятилетий политика отрицания полностью исключила инакомыслие по данному вопросу, заявил журналистам директор Института востоковедения НАН Армении Рубен Сафрастян. По его словам, вопрос признания Геноцида армян остается табуированной темой в Турции, а свободные обсуждения в турецком обществе по этой теме будут ограничиваться с усилением единоличной власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Неудавшаяся попытка госпереворота 2016г. привела к усилению репрессий со стороны Эрдогана в отношении оппонентов и формированию в Турции атмосферы страха. Репрессии имеют тенденцию к усилению. И это — одна из множества причин уменьшения числа общественных деятелей, стремящихся объективно рассматривать тему Геноцида армян. Что касается признания факта Геноцида армян международным сообществом, то, как отметил Сафрастян, некоторые страны обращаются к этому вопросу в случае ухудшения их отношений с Турцией, пытаясь посредством давления на Анкару получить политические дивиденды. Так, Израиль остается основным стратегическим партнером Турции в регионе, но как только в их отношениях отмечается охлаждение, в Кнессете начинают обсуждать тему Геноцида армян.

Подобные тенденции Сафрастян отметил и в отношениях между Турцией и США. По его мнению, несмотря на то, что отношения между Анкарой и Вашингтоном переживают ныне не лучшие времена, президент США и на этот раз предпочтет отношения с союзником по НАТО исторической правде. Динамика ухудшения американо-турецких отношений может продолжиться, но стратегически роль Анкары для Вашингтона не изменится, отметил Сафрастян.

Он считает успехом признание Геноцида армян мусульманскими странами, которые, по мнению эксперта, в данном вопросе руководствуются исключительно гуманитарными соображениями. “В настоящее время процесс признания Геноцида армян перешел в мусульманские страны. Надеюсь, что он преодолеет идеологию мусульманского единения, т.к. связан с осуждением и предупреждением преступлений против человечества и не направлен против кого-то”, — сказал Сафрастян.

Армении же, по мнению эксперта, необходимо активизировать усилия по вопросу получения компенсаций. Это сложный и кропотливый процесс, заметил Сафрастян, однако вопрос Геноцида давно пора рассматривать в контексте возмещения, а не в сугубо моральном аспекте.