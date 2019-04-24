Совет по присуждению Межгосударственной премии “Звезды Содружества” объявил лауреатов главной гуманитарной премии СНГ за 2018 год. Об этом РА сообщили из пресс-службы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

Премия ежегодно присуждается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом. Размер премии — 2 млн рублей.

На соискание высокой награды в этом году претендовали 14 номинантов из 9 стран. Самый большой список номинантов — 4 человека — выдвигала Беларусь. Решением жюри премии присуждены одиннадцати соискателям. В их числе известный армянский художник, Народный художник РА Роберт Элибекян. Премию также получили авторский коллектив Института порошковой металлургии (Беларусь), поэт Есенгали Раушанов (Казахстан), писатель Мар Байджиев (Кыргызстан), президент Национального исследовательского центра “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук (Россия) и другие. Торжественная церемония вручения премии “Звезды Содружества” состоится 15 мая 2019г. в Ашхабаде на Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.