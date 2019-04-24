Государство Апрель 24, 2019 | Автор : admin

Для проведения мероприятий, посвященных Дню гражданина, из резервного фонда правительства Армении будет выделено 124 млн драмов. Такое решение в минувший четверг принял Кабинет министров на очередном заседании.

На указанную сумму во всех областях Армении и в Ереване должны быть должным образом проведены мероприятия, посвященные Дню гражданина. День гражданина будет отмечаться в последнюю субботу апреля каждого года, в нынешнем году праздник придется на 27 апреля.