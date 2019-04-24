124 млн драмов — на мероприятия Дня гражданина

Апрель 24, 2019  |   Автор :   |   Государство

Для проведения мероприятий, посвященных  Дню гражданина, из резервного фонда правительства Армении будет выделено 124 млн драмов. Такое решение в минувший четверг принял Кабинет министров на очередном заседании.

На указанную сумму во всех областях Армении и в Ереване должны быть должным образом проведены мероприятия, посвященные Дню гражданина. День гражданина будет отмечаться в последнюю субботу апреля каждого года, в нынешнем году праздник придется на 27 апреля.


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