Государство Апрель 26, 2019 | Автор : admin

В открытой для граждан части парка НС 23 апреля по инициативе депутата Алексея Сандикова состоялась посадка берез, в которой участвовали председатель НС Арарат Мирзоян, вице-спикеры НС Ален Симонян, Лена Назарян и Ваге Энфиаджян, депутаты НС, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в РА Сергей Копыркин, а также граждане.

Участники акции посадили привезенные из русского села Фиолетово Лорийской области 32 березы, намечено довести их число до 50. Председатель НС А.Мирзоян отметил, что закладка Аллеи армяно-российской дружбы в парламентском парке носит символический характер и свидетельствует о существующих многовековых дружественных отношениях между народами двух стран. По словам вице-спикера НС Л.Назарян, сформировалась прекрасная традиция — парк обогащается характерными для различных народов видами деревьев и становится интересным местом времяпрепровождения граждан.

Депутат А.Сандиков отметил, что посаженные по инициативе Карена Демирчяна годы назад за главным корпусом НС березы и сегодня украшают парк. Он сообщил, что в рамках программы к 75-летию победы в Великой Отечественной войне намечаются посадки березовых аллей во всех областях Армении.

По завершении церемонии закладки Аллеи армяно-российской дружбы Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в РА С.Копыркин, отвечая на вопросы армянских журналистов касательно отношений между двумя нашими странами, в частности, сказал: “Наши отношения сохраняют полную преемственность. Они крепки и имеют очень сильную основу. Они направлены на будущее. Уверен, что наши народы и руководители наших стран полностью осознают, что братские отношения между нашими странами соответствуют коренным интересам наших народов”.