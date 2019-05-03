Уже известно, что парламентское большинство — фракция “Мой шаг”, — в числе других вопросов обсудила на днях заявление внепарламентской партии “Решение гражданина”, с которым она обратилась к спикеру НС Арарату Мирзояну, генеральному прокурору РА Артуру Давтяну, предлагая лишить мандата депутата НС лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна, а также инициировать уголовное преследование, учитывая, что парламентарий занимается предпринимательской деятельностью, что Конституцией Армении запрещено.

В обоснование своего требования партия сослалась на заявления самого господина Царукяна, сделанные в ходе дебатов по корректировке Закона РА “О государственной пошлине” как во время пленарного заседания, так и в кулуарах в беседе с журналистами.

Да, статья 95 Конституции РА, посвященная несовместимости депутатского мандата, гласит: “Депутат не может занимать не обусловленной своим статусом должности в других государственных органах или органах местного самоуправления, какой-либо должности в коммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, образовательной и творческой работы”.

По стечению обстоятельств, в парламенте РА всех созывов, за исключением сформированного в 1990г. Верховного Совета, присутствовали предприниматели.

В минувшие годы к заветному мандату они стремились, порою даже просто покупали (в формате финансирования той или иной партии) не из соображений идеологической принципиальности, а защиты собственного бизнеса, его развития, обретения льгот. И некоторым это прекрасно удавалось. Тому способствовала плодородная почва, благо, тот же Основной Закон гарантирует народным избранникам неприкосновенность. Последнее обстоятельство неоднократно становилось предметом дебатов в парламентах разных созывов, но депутаты так и остались кастой неприкосновенных, не был внедрен и механизм их отзыва, поскольку ситуация могла стать хаотичной — законодательный орган вынужден был бы периодически заниматься обсуждением подобных вопросов.

С годами депутатский корпус все более пополнялся бизнесменами — крупнокалиберными и не очень, — наличие в кармане мандата стало для отечественных предпринимателей вопросом престижа, вкупе с другими благами, добытыми непосильным трудом. Не сомневаюсь, что формальная сторона у них была в полном ажуре — бизнес был передан на доверительное управление той или иной компании.

Но настало время, когда один из крупных бизнесменов страны оказался в законодательном органе во главе собственной партии.

Кстати, армянское общество от этого ничего не выиграло и не проиграло, политическое поле тоже: не будь “Процветающей Армении” Гагика Царукяна, эту нишу занял бы кто-либо иной — времена были такие.

Ныне времена изменились. В Национальном Собрании нет, ну, или почти нет, бизнесменов. Так что инициация вопроса партией “Решение гражданина” не случайна, даже если это имело место с подачи со стороны.

Хотя пресса, различные аналитики пишут, что внесение корректив в одном законе приведет к столкновению интересов, связанному с принадлежащим Гагику Царукяну заводом “Араратцемент”, по большому счету это не так.

Столкновение интересов произойдет неизбежно, но в реальности, скорее, политических — если, конечно, столкновение, как таковое, произойдет. Как правило, государство идет навстречу бизнесу, дабы сохранить рабочие места и обеспечить налоговые поступления, бизнес же уступает государству ради сохранения деятельности, по большому же счету — в своих собственных интересах. Но в действующем парламенте, повторюсь, нет или почти нет бизнесменов, и сразу после выборов чувствовалось, что Гагик Царукян, присоединившийся к Николу Пашиняну в последний момент смены власти, мягко говоря, чужой в парламентской среде, хотя в команде его имеются опытные законодатели. По всей вероятности, это прекрасно почувствовал и сам господин Царукян, ибо присутствует на пленарных заседаниях, даже выступает (чего ранее не наблюдалось), дабы доказать, что не зря занимает эту нишу.

Оставим в стороне то обстоятельство, что Гагик Царукян в былые времена составлял коалицию с прежними властями (не будем упускать из виду, что представители ППА получали должности и от новых властей) и поддерживает тесные связи с прежним руководством страны. В нынешней ситуации самым уязвимым местом его является совмещение статуса крупного бизнесмена и народного избранника. Имея вторую по численности фракцию в законодательном органе, он, тем не менее, не имеет механизмов воздействия на принятие или непринятие законов, возможности торпедировать заседания. И парламентское большинство, имея 88 мандатов, это прекрасно сознает.

Так почему же малочисленная и не имеющая парламентского представительства (равно как и права выступать с главной трибуны страны) партия столь радикально ставит вопрос лишения Гагика Царукяна мандата, да к тому же инициации уголовного преследования. Конечно, в данном случае используется его уязвимость — присутствие крупного бизнесмена в парламенте. Это также требование времени — рано или поздно оно должно было наступить. И относится это отнюдь не к одному лишь Гагику Царукяну.

Но в наших нынешних непростых условиях, если государство и крупный бизнесмен не пойдут навстречу друг другу, в перспективе нам доведется стать очевидцами новых развитий, сценарии которых уже прогнозируют некоторые СМИ.