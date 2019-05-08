Премьер-министр Никол Пашинян посетил Национальный политехнический университет Армении. Глава правительства в сопровождении министра образования и науки Араика Арутюняна, министра транспорта, связи и информационных технологий Акопа Аршакяна и ректора университета Востаника Марухяна совершил обход, ознакомился с учебным процессом и созданными условиями.

Сначала главе правительства был представлен процесс организации приема документов абитуриентов, затем премьер-министр побывал в научно-исследовательских лабораториях по роботостроению, связи, управлению, автоматике, встраиваемым системам, точным измерениям, сбору и измерению данных. Были также представлены результаты исследований и программные механизмы.

Никол Пашинян обошел учебно-исследовательский центр воздушной робототехники, где ему была представлена учебная и научная деятельность центра. Глава правительства побывал в учебном центре автоматизированных систем учета и контроля за электроэнергией, в лабораториях распределения электроэнергии высокого и среднего напряжения, атомной энергетики, энергоэффективности, энергосбережения и в Региональном учебном центре ядерной безопасности.

Подводя итоги, премьер-министр отметил: “То, что мы увидели, очень интересно. По сути, это та модель, которую желательно иметь в системе образования. Мы неоднократно говорили на эту тему, что одной из самых актуальных задач нашей вузовской системы является передача студентам практических знаний. Во многих случаях у нас бывают выпускники, которые имеют определенный уровень теоретических знаний, но имеют проблемы с практическими знаниями и навыками. Это проблема не только для организации жизни личности, но и для экономики страны. Например, студент окончил вуз, пошел куда-то работать, еще два года нужно работать параллельно с обучением, что является проблемой и для работодателя, и для работника. Следовательно, вся наша вузовская система во всех направлениях должна решать эту самую важную проблему, чтобы человек не только после того, как он станет выпускником, но и на определенном этапе обучения был бы готов работать и вовлекаться в работу в качестве специалиста. И то, что мы увидели, в этом плане очень важно.

Часто мои рабочие и официальные визиты сопровождаются посещениями различных университетов. И вывод заключается в том, что нам необходимо максимально приблизить образовательные и исследовательские компоненты. В современном мире в большинстве случаев эти компоненты объединены. Другими словами, без исследований нет образования, основным компонентом образования должно стать исследование. В этом смысле то, что мы увидели, очень радует и свидетельствует о применении этой логики.

Следующее, что тоже очень важно в контексте концепции нашего правительства, это сотрудничество с частным сектором. Сближение практического сектора, бизнеса также важно для университетской системы, которая, как я понял, обеспечивает не только практические знания студентов и выпускников, но и создает платформу для переподготовки этих людей для компаний, что выгодно для университета и для самих компаний, так как сберегается много средств, повышается производительность труда. Эти критерии и показатели очень важны.

Я рад, что у вуза достаточно решимости двигаться вперед в этом направлении. Правительство заявило о своих приоритетах: мы заявили, что рассматриваем Республику Армения как технологическую страну. Конечно, в этом контексте уникальна роль Национального политехнического университета Армении, и понятно, что, с точки зрения реализации многих проектов, мы рассматриваем этот вуз как одного из ключевых партнеров.

И, в целом, наше понимание университетской системы также претерпело некоторые изменения. Теперь у нас происходят процессы, которые делегируют ряд функций системы государственного управления университетской системе. Думаю, что это очень правильный курс, с точки зрения сближения исследований с образованием, и, с другой стороны, будут институты, которые станут носителями государственной институциональной памяти, и политические изменения не окажут никакого влияния на изменение этих систем.

В частности, в сфере сельского хозяйства сегодня одним из важнейших результатов является то, что, например, Аграрный университет начинает играть важную роль в области сельского хозяйства. Этот вуз занимается очень важным вопросом, стоящим уже 15 лет в повестке дня: управлением водными ресурсами в сфере рыбоводства, уже предлагает конкретные решения.

Мы должны наладить такое сотрудничество со всеми университетами, а там, где это можно, делегировать вузам государственные функции. Естественно, речь идет о тех функциях, которые связаны с научной, исследовательской работой и требуют научных решений.

Спасибо за экскурсию, и, конечно, у университета отличная программа. Мы вносим изменения в систему управления, которая также должна служить нашему видению превращения Армении в технологическую страну. Формируется новое министерство, и в этом отношении сотрудничество правительства с научно-образовательной системой чрезвычайно важно.

Надеюсь, что мы в атмосфере согласия сможем достичь реформ, цель которых заключается в служении видению превращения Армении в технологическую страну. И, самое важное, во всем этом необходимо подчеркнуть нашу волю вывести образовательную, вузовскую систему вне рамок политических процессов. Отношение и деятельность вузов не должны быть связаны с политической конъюнктурой и нюансами. Вузы не должны быть политическими очагами, они должны выполнять свою научно-образовательную функцию. И мы решительно настроены сделать эту необходимость реальностью”.