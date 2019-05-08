8-9 мая в Армении и Арцахе отмечают сразу три праздника — День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., День освобождения древней столицы Арцаха — города Шуши в 1992г. в период отражения военной агрессии Азербайджана против Арцаха и Армении и День создания Армии обороны Арцаха. Так уж сложилось, что три очень важных в нашей истории события совпали в этой дате: День Победы наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне, в ходе которой сотни тысяч сынов армянского народа плечом к плечу с другими народами воевали против коричневой чумы фашизма. День освобождения древней арцахской столицы — Шуши от азербайджано-турецко-большевистской оккупации. День создания Армии обороны Арцаха, которая по сей день является основным гарантом свободы и безопасности Арцаха, которая совместно с Вооруженными силами Армении стоит на страже мира и стабильности, без преувеличения, во всем регионе.

“Не брать Шуши нельзя”

Освобождение Шуши — особая дата. Освобождение Шуши было одной из блестящих страниц азербайджано-арцахской войны. План операции “Свадьба в горах” был разработан Аркадием Тер-Тадевосяном, легендарным Командосом, первым командиром Вооруженных сил НКР. Из Шуши, расположенной на труднодоступной скале и считавшейся неприступной крепостью, азербайджанцы беспрестанно вели прицельный и жесткий артобстрел находящегося на 750 метров ниже Степанакерта и близлежащих армянских сел из “Алазани“, “Града”, сжигавших все на своем пути. Каждый залп — сорок ракет. За сутки — более сотни залпов. Били в основном по жилым кварталам, чтобы убить побольше. Степанакерт практически на 70% был уничтожен, люди жили в подвалах, не было ни хлеба, ни воды… Ликвидация этого огневого рубежа и освобождение Шуши стали для армян велением времени. В конце апреля было принято единственно возможное в сложившейся ситуации решение — штурмовать Шуши. Операция “Свадьба в горах” началась в ночь на 8 мая 1992 года. Несмотря на яростное сопротивление около 2500 вооруженных до зубов азербайджанских военных, армянским воинам под руководством командующего Силами самообороны Арцаха, советского кадрового военного Аркадия Тер-Тадевосяна удалось осуществить нашу общенациональную мечту — освободить Шуши из более чем полувекового плена.

С освобождением Шуши были обезврежены все азербайджанские огневые точки и военные базы в окрестностях столицы НКР. Это был не конец войны, но стратегически и психологически важный перелом. Издревле Шуши называли “ключом к Арцаху” — “кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом”. Видимо, неспроста после освобождения Шуши в результате военной операции по открытию Лачинского коридора было разорвано кольцо блокады вокруг Арцаха и решен вопрос его связи с Арменией. Освобождение Шуши и создание рождавшейся в тяжелых и неравных боях Армии обороны Арцаха положили начало нашей победе в навязанной нам Азербайджаном войне.

Международные посредники пока не отреагировали на обращение МО Арцаха

Вооруженные силы Арцаха и Армении по сей день остаются единственным гарантом безопасности двух армянских государств, сдерживая военно-политические авантюры Азербайджана, не отказывающегося от планов завоевания Арцаха и предъявляющего территориальные претензии уже и к Армении. Провал попытки блицкрига в апреле 2016 года не развеял милитаристского угара официального Баку, всячески торпедирующего мирный процесс по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта и изыскивающего малейшие возможности для новой военной агрессии. В прошлом номере мы отмечали, что, вопреки всем достигнутым за последний без малого год договоренностям, Азербайджан постепенно наращивает напряженность на границах с Арцахом и Арменией. И вот Министерство обороны Арцаха выступает с заявлением, в котором обращает внимание стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ на то, что в последнее время на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана заметна активизация деятельности азербайджанской стороны, что проявляется как в масштабных инженерно-технических работах, так и нарушениях режима прекращения огня.

“Примечательно, что азербайджанская сторона выбирает в качестве мишени не только передовые позиции Армии обороны Арцаха, но и передвижные объекты тылового обеспечения личного состава, выполняющего боевое дежурство. В частности, на днях ВС Азербайджана открыли огонь из СВД по хлебовозу одной из военных частей в направлении Акна, повредив кузов. Только в ночь на 3 мая ВС Азербайджана на северо-восточном направлении (Матагис) произвели около 330 выстрелов из крупнокалиберного снайперского вооружения, пулеметов и автоматов”, — говорится в заявлении.

Министерство обороны Арцаха обращает внимание стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ на указанный факт, одновременно призывает азербайджанскую сторону отказаться от бесперспективной тактики искусственного обострения ситуации. Напомним также, что 29 апреля ВС Азербайджана обстреляли боевые позиции и пастбища в районе села Баганис Тавушской области Армении. 30 апреля в результате обстрела с азербайджанской стороны ранение в голову получил военнослужащий воинской части, дислоцированной в Тавушской области РА Аргишти Сепханян. 4 мая на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в юго-восточном направлении, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Аганик Зороглян.

Советник президента Арцаха Тигран Абрамян отмечает, что в последнее время шаги Азербайджана стали более целевыми, становится все более очевидным, что ВС этой страны преследует цель любой ценой нанести ущерб — людским ресурсам и материальным. “Попытки оказать давление на армянскую сторону, что не может оставаться без ответа со стороны Армии обороны”, — сказал Абрамян ИА “Арцахпресс”.

Комментируя распространяемую азербайджанскими СМИ дезинформацию о якобы нарушении армянской стороной режима перемирия в направлении села Чираглы, советник президента Арцаха отметил, что подобные сообщения преследуют цель подготовить почву для активизации и провокаций. “Не случайно Армия обороны оперативно отреагировала заявлением, учитывая, что мы знакомы с азербайджанскими текстами подобного содержания, они также сопровождали их действия в прошлом. Параллельно этому, уже длительное время оборонное ведомство Азербайджана не жалеет усилий для создания “образа героя” своих ВС, что в основном проявляется появлением различных фальшивых страниц о героях-спецназовцах и сообщениями пропагандистского характера о проводимых учениях. Азербайджанская агитационная машина ведет работу как внутри, так и за пределами страны, применяет разнообразные приемы, пытаясь воздействовать на армянскую общественность”, — отметил Тигран Абрамян.

Ждать от Азербайджана другого поведения было бы наивно. Количественное сокращение числа нарушений режима прекращения огня вовсе не свидетельствует об изменении идеологии официального Баку, основанной на армянофобском мировоззрении. По словам азербайджанского писателя Эдуарда Багирова, бывшего члена всероссийского азербайджанского конгресса и почетного члена Союза писателей Азербайджана, “в Азербайджане лютая, абсолютно иррациональная, звериная, нечеловеческая ненависть к армянам, даже вроде бы у самых умных и образованных людей”.