“РА” уже писала, что малочисленная внепарламентская партия “Решение гражданина” обратилась к председателю НС Арарату Мирзояну с предложением лишить мандата лидера партии и фракции “Процветающая Армения”, крупного бизнесмена Гагика Царукяна, а к Генпрокурору — возбудить уголовное преследование депутата за совмещение депутатской и предпринимательской деятельности, что запрещено Конституцией Республики Армения. На днях спикер Арарат Мирзоян сообщил в соцсети Facebook, что направил письмо главе парламентской фракции партии “Процветающая Армения” Гагику Царукяну.

В опубликованном письме господин Мирзоян отметил, что выступление Гагика Царукяна в парламенте 19 апреля и последовавшие за ним интервью вызвали обеспокоенность и подозрения среди других парламентских и внепарламентских сил, а также широкой общественности о том, что г-н Царукян занимается бизнесом, в то время как в соответствии с Конституцией Армении депутатам запрещено лично участвовать в любом виде предпринимательства.

“Думаю, что вы должны представить исчерпывающие разъяснения по этому вопросу”, — написал он.

Следует отметить: впервые глава законодательного органа обращает внимание на подобный вопрос, хотя справедливости ради, заметим, что ранее с подобным вопросом к главам парламента предыдущих созывов никто и не обращался.

И вот господин Царукян ответил спикеру, заявив, что его доля в бизнесах с 2017 года передана в доверительное управление сроком на 5 лет, встречи же с инвесторами обусловлены тем, что многие инвесторы именно в нем видят надежную гарантию. И подобное доверие достигнуто ценой многолетней успешной деятельности. “Инвестиционная политика объявлена одним из важнейших направлений экономической деятельности правительства РА, а партия “Процветающая Армения” всегда заявляла о своей готовности всемерно содействовать инвестиционной политике”, — говорится в ответе господина Царукяна.

Одним словом, господин Царукян заверяет, что все у него в рамках закона, особо акцентируя, что его деятельность нацелена на осуществление провозглашенной в стране экономической революции, и одновременно подчеркивая, что люди, проводящие кампанию против него, преследуют не вполне понятные цели.

Если господину Царукяну пространное четырехстраничное послание кажется исчерпывающим и вопрос можно считать закрытым, то авторы инициативы думают кардинально иначе.

Инициатор лишения Царукяна депутатского мандата и привлечения его к уголовной ответственности, лидер партии “Решение гражданина” Сурен Саакян уже обратился ко всем трем фракциям НС (одна из коих — возглавляемая господином Царукяном “Процветающая Армения”) с призывом создать временную комиссию НС по этике для обсуждения нарушения Царукяном депутатской этики и представления заключения.

Конечно, Сурен Саакян демонстрирует в данном случае завидное упорство в вопросе лишения Царукяна мандата, но на этом фоне весьма интересны и мнения, озвученные представителями парламентского большинства в различных интервью. Некоторые из них считают, что будет весьма уместно обсуждать подобные вопросы в комиссии по этике, что Царукян, формально передав свой бизнес в доверительное управление, тем не менее продолжать влиять на управление им, трактуя это как содействие экономической революции и т.д.

Кстати, трудно представить, что собственник, передав свой бизнес в доверительное управление и придя в Национальное Собрание, перестанет интересоваться рентабельностью его деятельности, что и порождает влияние на управление. И относится это не только к Гагику Царукяну и даже не только нашей стране. Бизнесмен всегда остается бизнесменом — будь в кармане мандат народного избранника, или нет. Не случайно ведь говорится: ничего личного, только бизнес…

Конечно, в данном случае повод используется прекрасно — дабы расколоть или обезглавить вторую по численности парламентскую силу. Почему и зачем — совершенно иной вопрос, достаточно емкий, в зависимости от того, кто подлинный инициатор всего происходящего и каковы его конечные цели. Догадок много, некоторые просачиваются и в СМИ, но говорить о каких-либо прогнозах преждевременно, дабы не распространять разнообразные толки и пересуды. В конечном итоге, все зависит от того, сформирует ли НС временную комиссию по этике, состоится ли обсуждение и станет ли заключение достоянием общественности.

Вопрос в данном случае даже не столько в господине Царукяне и его партии, сколько в самом явлении, угрожающем стать весьма политизированным: будут ли впредь представлены в парламенте бизнесмены, крупные собственники, или законодательный орган отныне будет пополняться преимущественно представителями общественного сектора, как сейчас, хотя классический депутатский корпус должен быть представлен юристами и экономистами.

И еще. Хотя уголовное дело в отношении Гагика Царукяна пока не возбуждено, Специальная следственная служба в эти дни по поручению Генеральной прокуратуры РА собирает материалы, планирует провести следственные действия, по результатам которых орган предварительного следствия будет обязан дать правовую оценку.

Так что развития неизбежны, и вопрос времени — какова будет судьба мандата господина Царукяна или же инициативы Сурена Саакяна. Как в том, так и в другом случае на политическом поле Армении ожидаются весьма любопытные события.