Государство Май 08, 2019 | Автор : admin

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялась презентация пожарных машин, предоставленных Армении Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

Японская сторона предоставила нашей стране 14 пожарных машин, 3 автолестницы и 1 передвижную мастерскую. Они распределены следующим образом: Ширакская область — 5 пожарных машин и 1 автолестница, Лорийская область — 5 пожарных машин и 1 автолестница, Сюникская область — 4 пожарные машины и 1 автолестница.

С 18 апреля по 25 мая 2019 года ГНКО “Государственная академия кризисного управления” МЧС Армении на учебной базе “Лусакерт” с участием японских специалистов проводит специализированные учебные курсы по эксплуатации и техническому обслуживанию пожарных машин в рамках Программы улучшения пожарного инвентаря Лорийской, Ширакской и Сюникской областей.

В ходе мероприятия в качестве символа длительного и эффективного сотрудничества была погашена почтовая марка, посвященная теме МЧС Армении и JICA. Номиналом 330 драмов она отпечатана в типографии Lowe Martin Group в Канаде тиражом в 30 000 экземпляров. Дизайн почтовый марки разработан главным дизайнером ЗАО “Айпост” Ваагном Мкртчяном.

На почтовой марке изображены пожарники во время борьбы с огнем, а на заднем фоне почтовой марки — пожарная машина. Почтовая марка выполнена в художественном стиле с использованием синего и желтого контрастных цветов, символизируя борьбу воды и огня.

Почтовую марку погасили министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Акоп Аршакян, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Феликс Цолакян, Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Республике Армения Джун Ямада, председатель совета ЗАО “Айпост” Хуан Пабло Гечиджян, президент Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

На торжественной церемонии гашения присутствовал премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, высокопоставленные гости.