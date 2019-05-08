Регион Май 08, 2019 | Автор : admin

В Цахкадзоре 7-8 мая проходит международная конференция “Современное состояние шахматного образования и тенденции развития”. Организаторами ее выступили международная шахматная федерация (ФИДЕ), Министерство образования и науки РА, Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна совместно с научно-исследовательским институтом “Шахматы” и Шахматной академией Армении.

В конференции принимают участие представители более 20 стран. Научная конференция — уже третья по программе “Шахматы в школе”. Первая подобная международная конференция была организована в 2014 году в Ереване.

В Доме писателей Цахкадзора 7 мая наблюдали за играми финального тура шахматной олимпиады среди школьников РА, а затем в гостиничном комплексе “Мульти Рест Хаус” прошла торжественная церемония открытия конференции, на которой присутствовали вице-президент ФИДЕ Башар Куатли, венгерская шахматистка, гроссмейстер Юдит Полгар, министр образования и науки РА Араик Арутюнян, ректор Армянского государственного педагогического университета Рубен Мирзаханян и первый заместитель президента Шахматной федерации Армении, председатель комиссии ФИДЕ “Шахматы в образовательной системе” и инициатор проведения конференции Смбат Лпутян.