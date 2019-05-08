Государство Май 08, 2019 | Автор : admin

Лучшие новационные проекты молодежи Ширакской и Лорийской областей, направленные на решение общинных проблем, будут финансироваться.

В Технологическом центре Гюмри 5 мая стартовал конкурс молодежных общинных проектов BootCamp, реализуемый в рамках пилотного проекта UNICEF UPSHIFT Armenia по развитию и содействию несовершеннолетних.

“Благодаря совместным усилиям армянского представительства UNICEF и о/о “Центр молодежных инициатив”, стартовал проект UPSHIFT, цель которого — содействовать повышению инициативности и гражданской активности 12-18-летних молодых людей в Армении, вовлекая их в процессы, направленные на повышение уровня жизни в их общинах.

На церемонии открытия участников двухдневного мероприятия приветствовал губернатор Ширакской области Тигран Петросян. “Я уверен, что эта программа станет регулярной и успешной, поскольку она нацелена правильным сигналом и правильным призывом на правильную мишень — подростков, которые должны начать осознавать себя ответственными за свою общину и инициативными в предложениях по изменениям и реализации своей ответственности. Убежден, завтра они станут активными исполнителями перемен”, — сказал он.

Председатель о/о “Центр молодежных инициатив” Артур Наджарян также уверен в успехе проекта, подчеркивая воодушевление школьников.

В течение 2 дней 47 подростков из Ширакской и Лорийской областей продолжали работу над своими идеями и представили свои подходы по решению общинных проблем.