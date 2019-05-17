Граница между Арменией и Ираном может закрыться лишь в случае полномасштабной войны между США и Ираном. Однако подобный вариант развития событий всерьез не рассматривается, по крайней мере на перспективу ближайших лет.

С таким заявлением выступил директор Института востоковедения НАН РА Рубен Сафрастян, комментируя намеки главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова на возможное в скором времени закрытие армяно-иранской границы в связи с возможной американо-иранской войной.

Сафрастян считает, что США и Иран войны не хотят. Другое дело, что Вашингтон стремится оказать максимально возможное политическое и психологическое давление на власти ИРИ с целью продвижения в регионе собственных интересов. Иран же уступать не собирается и хочет сохранить независимость своей внешней политики.

Отметим, что госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Соединенные Штаты не стремятся развязывать войну с Ираном. “Мы абсолютно не хотим войны с Ираном, а хотим, чтобы иранская администрация перестала поддерживать “Хезболлах”, террористов по всему миру, в частности, на Ближнем Востоке”, — сказал он. По словам Помпео, Вашингтон оказывает давление на Тегеран, чтобы “Иран, наконец, стал нормальной страной”.

Верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран продолжит сопротивление Вашингтону, но войны не будет. “Категорическим выбором иранской нации является сопротивление США, и в этом противоборстве США вынуждены будут отступить. Противостояние — не военное, оснований для войны нет”, — сказал Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте. По его словам, ни Тегеран, ни Вашингтон не хотят войны — военное столкновение окажется не в интересах США. Хаменеи также описал текущую ситуацию как “столкновение воли” двух стран, где сильнее окажется Иран.