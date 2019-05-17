Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия конференции “Диалог азиатских цивилизаций”, которая состоялось в Национальном конференц-центре Пекина. В мероприятии также приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Сингапура, Шри-Ланки, Греции и король Камбоджи, а также более 2000 делегатов из 47 стран мира. Перед началом конференции Си Цзиньпин приветствовал лидеров стран, затем состоялась протокольная церемония фотографирования.

Целью конференции является укрепление связей, в том числе в экономической сфере, между странами Азиатского региона, а также углубление сотрудничества в различных областях.

С приветственной речью выступил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Он выразил надежду, что конференция придаст новый импульс развитию и углублению отношений между государствами. Председатель КНР отметил, что конференция является хорошей возможностью для укрепления диалога между государствами и стимуляции сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды.

Премьер-министр Никол Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемый председатель Си Цзиньпин,

Уважаемые главы государств и правительств,

Дамы и господа,

Для меня большая честь находиться в Китае, колыбели древнейшей цивилизации, и принять участие в этом важном мероприятии.

По-моему, красота нашей планеты и человеческая цивилизация многогранны. Разнообразие рождает диалог, а диалог приводит к культурному обмену и взаимному обогащению, что, в конце концов, создает условия для прогресса.

Армяне в Армении и диаспоре исторически следовали такому мировоззрению, которое предполагает открытость для взаимодействия с различными культурами, традициями и религиями.

Как отмечает великий немецкий философ Иммануил Кант: “Среди христианских народов у армян господствует какой-то торговый дух особого рода, а именно: они занимаются обменом, путешествуя пешком от границ Китая, до мыса Корсо на Гвинейском берегу; …они умеют найти радушный прием у всех народов, у которых они бывают”. Именно в этом причина того, что сегодня мы можем встретить памятники армянского культурного наследия в Иерусалиме и Стамбуле, Тбилиси и Баку, Гонконге и Калькутте, Сингапуре и Дакке — иными словами, во всех крупных городах вдоль Великого шелкового пути.

Таким образом, лежащая в основе сегодняшней конференции идеология полностью созвучна ценностям, которых мы придерживаемся.

Мы благодарны правительству Китая за пропаганду взаимопонимания и сотрудничества между народами и готовы поддержать Вас в усилиях по достижению этой цели.

Открытость, диалог и искусство учиться друг у друга являются истинными путями установления гармонии и мира между нациями.

Уважаемые участники конференции,

В этом году исполняется 70 лет со дня образования Китайской Народной Республики, и я хотел бы сердечно поздравить председателя Си Цзиньпина и китайский народ с этой исторической годовщиной.

Это важнейшее событие в своей истории Китай встречает с многочисленными достижениями — впечатляющее экономическое развитие, социальный и культурный прогресс.

Эффективное управление, а также неиссякаемая энергия и целеустремленность китайского народа всегда были движущей силой на пути к этим историческим достижениям.

Уважаемые участники конференции,

В прошлом году в Армении произошли фундаментальные преобразования, которые произошли в результате общенационального движения, отражая заветное стремление нашего народа построить лучшее будущее для нынешнего и будущих поколений.

Нам удалось ликвидировать системную коррупцию и олигархическую экономику, укрепить независимую судебную систему и создать равные условия для всех хозяйствующих субъектов.

Наша основная цель — построение конкурентоспособной технологически развитой экономики и современного общества, основанных на всеобщих принципах равенства, справедливости и верховенства закона.

Сегодня Армения — динамично развивающаяся страна со стабильным управлением, имеющая жизнеспособную экономику и современное плюралистическое общество.

Вместе с тем, Армения имеет многовековую историю. Своих высших культурных достижений мы добились только тогда, когда имели бесперебойную связь и контакты с другими культурами и традициями. Поэтому сейчас, так же, как и раньше, мы рассматриваем путь нашего прогресса во взаимодействии со всеми региональными и мировыми игроками.

Мы против разделительных линий, искусственных преград и закрытых границ, которые хоть и считаются абсурдным в XXI веке, однако до сих пор сохраняются нашими соседями, что создает вызовы безопасности и экономические препоны.

Армения вовлечена в процессы двустороннего и многостороннего сотрудничества, которые охватывают более широкий регион — будь то экономическая интеграция со странами Евразийского экономического союза, или взаимное сближение в рамках Восточного партнерства ЕС, или участие в инициативе “Экономический пояс Шелкового пути”, к которой Армения присоединилась в 2015 году.

Вовлеченность в перекрестное сотрудничество стало одним из сопоставимых преимуществ Армении.

Завершая свою речь, хочу еще раз выразить искреннюю благодарность за приглашение нашей стране принять участие в этом важном событии и пожелать конференции успехов.

Спасибо за внимание”.