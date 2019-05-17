Вчера в немецком городе Бремене открылась персональная выставка вышивальщицы Армине Хачатрян. На ней представлены около 50 вышивок талантливой мастерицы. Выставка продлится до 7 августа. Народный мастер Армине Хачатрян — одна из лучших современных вышивальщиц, чьи работы отличаются сочетанием традиционного и нового, присущими армянскому искусству вкусом и самобытностью.

Вышивка является одним из древнейших видов декоративно-прикладного искусства, а армянская вышивка занимает большое место не только в национальной художественной культуре, но и является важным вкладом в сокровищницу мирового искусства. Вышивальщица Армине Хачатрян является носителем и хранителем этих древних традиций. Ее работы уникальны: они отличаются узорами, орнаментом, техникой исполнения, красками и стилем, в которых есть простые и сложные комбинации геометрического, растительного и животного орнаментов. Своими формами и цветовыми решениями они восходят к армянским фрескам, миниатюре, художественной обработке камня и дерева, среброделию и хачкароделию. Армине Хачатрян — одна из лучших преподавательниц, задействованных в Программе “Арар” по сохранению, распространению, развитию и популяризации национальной культуры, чей значительный вклад заключается в том, что она с любовью и самоотдачей передает секреты своего мастерства обучающимся вышивке женщинам и девушкам из общин Ацик, Ханджян и Мясникян Армавирской области РА. Вышивка для армянской женщины — это критерий красоты, отражение собственных навыков и мастерства. Благодаря деятельности Армине Хачатрян многие девушки и женщины овладевают навыками традиционного армянского тонкотканного искусства вышивки, раскрывают свою индивидуальность и обретают душевную гармонию.

Отметим, что 5 и 6 апреля, в Доме-музее Мартироса Сарьяна прошла выставка работ порядка 200 талантливых детей, обучающихся во внеклассных кружках по ручному труду (рукоделию, вязанию, карпетоделию, обработке дерева), функционирующих при поддержке благотворительного фонда “Дети Армении” (COAF). В частности, были представлены маленькие карпеты, вышитые подушки, связанные крючком игрушки и образцы из дерева — работы ребят из общин Каракерт, Мясникян, Вананд Армавирской, Гусанагюх, Вардакар, и Бениамин Ширакской, Акори и Корагюх Лорийской, Зоракан, Птхаван, Арчис и Бердаван Тавушской областей РА. На этой выставке особое внимание привлекли ручные работы воспитанников Армине Хачатрян, которые были созданы с присущими этому направлению ручной работы элегантностью, скрупулезностью, гармоничным сочетанием красок, техническим мастерством и, конечно же, любовью и терпением. Работы детей не только воспроизводят традиции армянской вышивки, представляют ее различные стилистические направления, но и обобщают их творческие идеи и фантазии. Во всем этом очевиден вклад их учителя, Армине Хачатрян, которая с любовью и полной отдачей передает секреты мастерства своим ученикам, доказывая жизнеспособность и преемственность старинного искусства армянской вышивки.