Культура Май 22, 2019 | Автор : admin

В рамках проведения акции “Ночь музеев” военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, посетили более 10 музеев страны.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что для обеспечения культурно-досугового мероприятия военнослужащим и членам их семей была предоставлена возможность бесплатного проезда в скоростной электричке из Гюмрийского в Ереванский военный гарнизон, метро и наземном транспорте.

На территории военного городка “Большая крепость” Гюмрийского военного гарнизона в музее истории воинской части для приглашенных гостей из Армении также были организованы выставки более 300 экспонатов, видеоматериалов, фотографий, рисунков фронтовых художников, гравюр, плакатов и хранящейся в фондах музея формы одежды времен Великой Отечественной войны. В период 18-19 мая с.г. более 2 тыс. военнослужащих и членов их семей посетили военно-исторические, национальные, краеведческие музеи и храмы в Гюмри и Ереване.