Внук знаменитого армянского дудукиста Дживан Гаспарян-младший уверенно продолжает дело своего деда и активно продвигает музыку армянского дудука на мировой арене. Среди его последних работ — участие в Европе в большом мировом проекте Beyond Music, в рамках которого он сотрудничал с различными известными иностранными музыкантами. В их числе — обладатель четырех премий “Грэмми”, продюсер Ларри Клейн. Кстати, сооснователем проекта Beyond Music является всемирно известная певица Тина Тернер.

Наш артист недавно вернулся из Франции, где в компании La Fabrique Studios был записан альбом, произведения для которого исполнили музыканты из самых разных стран мира, в том числе и Дживан Гаспарян-младший. Над этим альбомом, кстати, работали музыканты, сотрудничавшие в свое время с такими мега-звездами, как Майкл Джексон, Стиви Уандер, Мадонна, Стинг и другими. Альбом выйдет через несколько месяцев и будет представлен на самых разных и престижных конкурсах. По словам Дживана Гаспаряна-младшего, если этот альбом станет концертной программой, он очень бы хотел, чтобы этот концерт был представлен и в Армении. Также отметим, что это не первый опыт сотрудничества Ларри Клейна и Дживана. Недавно американская джаз-исполнительница, автор песен и гитарист Мадлен Пейру записала диск, где в двух произведениях звучит неповторимая музыка дудука в исполнении Дживана Гаспаряна-младшего.

Дудукист Дживан Гаспарян-младший родился в 1982 году в Ереване. С детских лет он учился игре на фортепиано и вокалу, а игре на дудуке учился у своего знаменитого деда. В 2001 году в составе бэнда “Виза” гастролировал в США, Европе, Канаде, после чего стал выступать с дедом — Дживаном Гаспаряном в ряде стран. В частности, в составе квартета деда Дживан-младший принимал участие в концертах в Лос-Анджелесе (Hollywood Bowl), в Москве (Концертный зал Кремля) и других городах по всему миру, вместе с Дживаном Гаспаряном-старшим сыграл дуэты для фильма “Гладиатор”. В 2008 году принял участие в торжестве по случаю 80-летия Дживана Гаспаряна, а также в праздновании 90-летия Нельсона Манделы в Лондоне. В 2009 году выступил с концертом вместе с Лондонским филармоническим оркестром и удостоился внимания принца Чарльза. В том же году в Абу-Даби принял участие в фестивале Womad, организованном Питером Габриэлом, где в дуэте со своим знаменитым дедом исполнил мелодии из фильма “Гладиатор”.

Младший Гаспарян выступал с такими знаменитыми музыкантами, как Дзуккеро, Андреас Волленвейдер, Борис Гребенщиков, Мишель Брук, группами The Alan Parsons Project, Planet X и т.д. В 2011 году принял участие в Восьмом международном музыкальном фестивале в Узбекистане, в котором участвовали 300 музыкантов из 52 стран мира. В рамках этого фестиваля Дживан был удостоен спецприза ЮНЕСКО. Еще одной награды — первой премии и золотой медали он был удостоен в том же году на Фестивале дудука. Гаспарян-младший записал и выпустил несколько сольных дисков, его безупречные выступления звучат на дисках более 60 разных артистов. На данный момент он работает над новым альбомом и разрабатывает новую, самобытную программу.