Регион Май 22, 2019 | Автор : admin

Совет организации “Американцы во имя Арцаха” призвал международное сообщество и сопредседателей Минской группы ОБСЕ осудить действия, совершаемые Азербайджаном с 1994 года — нарушения режима прекращения огня между Арцахом, Арменией и Азербайджаном. В заявлении говорится:

“12 мая 2019 г. исполнилось 25 лет со дня подписания Соглашения о прекращении огня между Нагорно-Карабахской Республикой, Арменией и Азербайджаном, что стало исторической основой для мирных переговоров. Подчеркивая важность этого Соглашения, министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян отметил, что в 1994 году в Нагорном Карабахе был подписан договор о прекращении огня и военных действий. Трехстороннее соглашение от 12 мая, по сути, является единственным реальным успехом в урегулировании конфликта.

Организация “Американцы во имя Арцаха” гордится тем, что режим прекращения огня продолжает соблюдаться дипломатическими средствами, что предполагает участие США в мирных переговорах в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Недавние нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана угрожают ограничить свободные контакты между официальными лицами Армении и Азербайджана, а также полностью остановить позитивные импульсы к возобновлению мирного процесса.

4 мая 2019г. 21-летний военнослужащий ВС Арцаха Аганик Зороглян получил серьезное ранение в результате очередного нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня. Зорогляна воздушным путем немедленно доставили в военный госпиталь в Ереване, его состояние по сей день остается критическим.

Акт насилия Азербайджана требует от международного сообщества адекватного ответа. Организация “Американцы во имя Арцаха” призывает членов Минской группы ОБСЕ решительно и своевременно осудить нарушение Азербайджаном режима прекращения огня. В прошлом слабые балансы без реальных последствий были лишь разрешением для дальнейшего насилия.

Организация “Американцы во имя Арцаха” требует от правительства Азербайджана следовать убеждениям исторического соглашения о прекращении огня. Мы призываем Азербайджан прекратить военные действия и взять на себя обязательства по мирному урегулированию конфликта”.