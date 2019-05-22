В историко-культурном музее-заповеднике “Звартноц” 17 мая открылась выставка “Дорога к храму”, посвященная Заслуженному деятелю искусств Армении, Заслуженному художнику Арм.ССР Ованесу (Ванику) Шарамбеяну. В рамках экспозиции представлены музейные предметы, личные вещи и живописные работы О.Шарамбеяна, предоставленные его потомками. Шарамбеян внес большой вклад в музейное дело и сохранение культурного наследия Армении: именно в этом контексте представлена деятельность художника на выставке.

Ованес Шарамбеян родился в 1926 году в Ереване. Учился в Ереванском художественном училище им. Фаноса Терлемезяна, а затем — в Ереванском театрально-художественном институте. Автор многочисленных полотен: “Комитас”, “Дилижан”, “Посвящение хачкару”, “Сельский дворик в Лчашене”, “Хор Вирап”, “Ванский карпет”, “Руины языческого храма”, “Старые дома Эчмиадзина” и др. Являлся главным художником фильма “Ануш” (1983). Его произведения хранятся в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном музее искусства народов Востока (Москва), Национальной картинной галерее Армении, а также в многочисленных частных собраниях. В 1947 году Ованес Шарамбеян основал в Дилижане художественную студию. Работал в качестве ректора Дилижанского народного университета культуры и искусства, главного советника Дилижанского историко-культурного музея-заповедника. Более 30 лет работал над реконструкцией старой улицы Дилижана.

В 1978 году основал Ереванский музей народного искусства и до 1986 года занимал должность директора этого учреждения. В 1979 году основал Дилижанский музей народного искусства. Добавим, что вышеназванные музеи сегодня входят в состав Центра народного творчества имени Ованеса Шарамбеяна.

Отметим также, что выставка, посвященная Шарамбеяну, открылась в рамках мероприятий, приуроченных к отмечавшемуся 18 мая Международному дню музеев. В этом году он совпал с общеевропейской акцией “Ночь музеев”. Эти мероприятия в Армении проводятся в 16-й раз, а в Арцахе — в 7-й раз, с вовлечением более 100 музеев двух армянских государств.

Международный день музеев учрежден Международным советом музеев (ИКОМ) в 1977 году, с целью консолидации музеев вокруг глобальных проблем, стоящих перед обществом и человечеством, и в то же время для повышения осведомленности общественности о важнейшей роли и возможностях музеев, направленных на преодоление и решение этих проблем.

В этом году Международный день музеев проводился под девизом “Музеи как центры культуры: будущее традиции”, который акцентирует новую, меняющуюся роль музеев в жизни общества. Сохраняя свои традиционные функции — комплектование, сохранение, образование, изучение, экспонирование и общение, музеи трансформируются в активные центры культуры, становятся более гибкими и ориентированными на местное сообщество, откликаясь на интересы широких слоев общественности, глобальные политические и экономические вызовы и социальные проблемы. Международный день музеев является одним из самых ожидаемых праздников нашей общественности, ярким свидетельством чего является год от года возрастающая численность участвующих музеев и тысячи посетителей. И в этом году музеи Армении и Арцаха распахнули свои двери для бесплатного посещения, представили посетителям разноплановые программы и неизвестные страницы, посвященные своим коллекциям и богатому историческому и культурному наследию.