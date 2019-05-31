Сопредседатели Минской группы ОБСЕ на встрече с президентом Арцаха Бако Саакяном обсудили ряд вопросов, касающихся урегулирования нагорно-карабахского конфликта и мер по поддержанию режима перемирия. По завершении встречи французский сопредседатель Стефан Висконти отметил, что обсуждались меры, которые будут способствовать укреплению режима перемирия.

“Встречи в Ереване и Степанакерте были очень эффективными. Мероприятия должны быть более последовательными. В Степанакерте есть понимание этой необходимости”, — подчеркнул он. По словам российского сопредседателя Игоря Попова, посредники услышали в Нагорном Карабахе положительный отклик по вопросу соблюдения перемирия в период проведения сельскохозяйственных работ. Также положительным был отклик по вопросу организации посещения родственниками пленных. Принципиальная договоренность достигнута, сейчас прорабатываются детали, отметил российский дипломат.

В этой связи начальник Главного информационного управления аппарата президента Арцаха Давид Бабаян подчеркнул, что власти Нагорного Карабаха всегда выступали за гуманитарный подход. Однако он обратил внимание на то, что при обсуждении возвращения пленных речь не может идти о преступниках — Гулиеве и Аскерове. “Это та категория лиц, которых нельзя считать случайно перешедшими гражданскими — это убийцы, совершившие особо тяжкое преступление”, — подчеркнул Давид Бабаян.