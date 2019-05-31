Регион Май 31, 2019 | Автор : admin

Общественная организация “Ассамблея армян” при участии и поддержке посольства Армении в России, а также Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви с 27 мая по 1 июня 2019г. проводит Дни Aрмянской культуры в Москве. Их торжественное открытие ознаменовалось праздничным концертом в зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского — юбилейным авторским вечером композитора Тиграна Мансуряна, которому в этом году исполнилось 80 лет.

В концерте приняли участие камерный оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина, Тульский государственный хор под руководством Александра Соловьева, вокальный ансамбль Questa musica, а также известные музыканты Сергей Полтавский (альт), Павел Домбровский (фортепиано), Мариам Аветисян (сопрано). В рамках Дней армянской культуры в Москве запланированы уникальный гастрономический вечер GOURMET FEST, встреча комитета Инновационных технологий и науки Ассамблеи Армян, торжественное открытие реконструированного в честь 300-летия рода Лазаревых Консульского отдела Посольства РА в РФ, показ мультфильмов армянских мультипликаторов по мотивам сказок Ов.Туманяна в Государственной Третьяковской галерее.