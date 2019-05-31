Регион Май 31, 2019 | Автор : admin

В рамках Шанхайской организации сотрудничества на проходившем в Циндао (Китай) 24-26 мая торгово-экономическом форуме состоялась международная выставка, на которой представлены результаты армянского энотуризма (винный туризм) и армянского виноделия.

Участие Армении обеспечили Комитет по туризму Министерства экономического развития и инвестиций и фонд виноградарства и виноделия Армении при содействии посольства Китая.

В армянском павильоне посетители могли ознакомиться с историей армянского виноделия, попробовать армянское вино. Армения предстала гостям выставки как новое и привлекательное направление энотуризма. Эта площадка дает возможность открыть и освоить предпочтения на рынке туризма Китая.