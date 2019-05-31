Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства коснулся экономических показателей и подчеркнул, что по данным за первые четыре месяца этого года, экономическое развитие Армении происходит с позитивной и оптимистической динамикой. Премьер-министр отметил, что в апреле был рост экономической активности в 9,2%.

“Если сравнивать этот показатель с итоговыми данными за первый квартал, то мы имеем рост ВВП на 7,1%. Наша задача, как мы и наметили, посредством адресных, точных капитальных расходов стимулировать этот хороший настрой и суметь достичь лучших показателей”, — сказал премьер-министр, добавив, что объем промышленной продукции вырос на 13,2%, в сфере строительства рост меньше, чем ожидался.

“Уверен, что эти показатели улучшатся, потому что ситуация на ипотечном рынке неизбежно приведет к этому результату”, — сказал Никол Пашинян.

Глава правительства подчеркнул, что торговый оборот увеличился на 9%, объем услуг увеличился на 16,2%. “Честно говоря, одним из самых радующих в этих показателях является рост объемов экспорта, месяц назад у меня состоялось рабочее обсуждение в связи с ситуацией с экспортом, были некоторые тревожные тенденции, и я рад, что в апреле мы уже зафиксировали рост на 9,9%”, — подчеркнул премьер, добавив, что есть определенная положительная динамика роста среднемесячных номинальных зарплат.

“Думаю, эта динамика в контексте объявленных решений станет более позитивной”, — сказал Никол Пашинян.