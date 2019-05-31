Регион Май 31, 2019 | Автор : admin

Соглашение между министрами иностранных дел Армении и Китая о взаимной отмене визового режима вступит в силу после завершения процедур его ратификации. До этого будет действовать существующая система виз. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

Напомним, что главы МИД Армении и Китая 25 мая подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для лиц с обычными паспортами. Подписанный международный договор вступает в силу после завершения процедур его ратификации или утверждения двумя государствами. По завершении этих процедур с обеих сторон МИД оповестит общественность о дне вступления соглашения в силу. По итогам состоявшейся 26 мая в Ереване встречи министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и члена Государственного совета КНР, министра иностранных дел Ван И между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой был подписан ряд документов, в числе которых и “Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством КНР о взаимном устранении визового режима для лиц с обычными паспортами”.