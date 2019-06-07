Государство Июнь 07, 2019 | Автор : admin

Основные макроэкономические показатели отчета, формирование бюджетных доходов, налоговую и таможенную политику представил министр финансов РА Атом Джанджугазян. Риски 2018 года удалось преодолеть благодаря продуманной макроэкономической политике, зарегистрировать 5,2 процента экономического роста.

Однако, как заметил он, в структуре экономического роста, изменения, которые мы ожидали и в направлении которых прилагаем усилия, не дали желаемых результатов. “В этом росте значительное место имеет сфера услуг. И это нам подсказывает, что те действия и заявленные цели, которые были зафиксированы в программе правительства, не имеют альтернативы. Мы должны приложить усилия для изменения структуры экономики, чтобы иметь ту экономику, о которой заявляли. Но на 2018 год мы имеем то, что имеем”, — отметил Джанджугазян.

В то же время он отметил, что инфляционные показатели остались в предусмотренных законом рамках, прогнозировалось около 4%. Инфляция составила 2,5%, что объясняется в основном ростом цен на непродовольственные товары, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9 процентных пункта. Среднемесячная номинальная зарплата составила 172 тыс. 727 драмов. При этом зарплата в госсекторе продолжает оставаться ниже, чем в частном, резюмировал глава Минфина, приведя следующие цифры: текущие расходы за отчетный период составили 1,447 млрд драмов, дефицит Госбюджета составил 1,8 процента ВВП, фактический показатель доходов — 1,342.3 млрд драмов, выполнение бюджета — 98,3%.

Обстоятельно и аргументировано по повестке заседания выступили председатель ЦБ РА Артур Джавадян, председатель Аудиторской палаты РА Левон Еолян.